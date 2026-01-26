Денисенко вперше прокоментувала інтерв'ю ексчоловіка, який звинуватив її у зраді

Наталка Денисенко вперше висловилася про інтерв'ю свого колишнього чоловіка Андрія Федінчика. Під час розмови з Аліною Доротюк він заявив, що акторка зрадила його.

У програмі "Ранок у великому місті" Денисенко зізналась, що нормально відреагувала на інтерв'ю Федінчика.

Ми навіть після цього зідзвонилися, і я спитала: "Андрію, навіщо ти сказав, що у мене були стосунки до розлучення?". Він каже: "Ну, у тебе ж були близькі, душевні стосунки, спілкування". Я кажу: "Це ж були не інтимні стосунки". Він каже: "А я про інтимні стосунки нічого і не казав",

– розповіла Наталка Денисенко.

Нагадаємо, що Денисенко і Федінчик одружилися у 2017 році. Навесні 2025 року у мережі з'явились чутки про їхнє розлучення, які Наталка підтвердила влітку. Актори виховують спільного сина Андрія.

Зараз Денисенко перебуває у стосунках з бізнесменом і моделлю Юрієм Савранським. Чоловік офіційно підтвердив роман з акторкою у грудні, публічно зізнавшись їй у коханні.

Що Андрій Федінчик сказав в інтерв'ю?