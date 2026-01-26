Денисенко впервые прокомментировала интервью экс-супруга, который обвинил ее в измене
- Наталья Денисенко впервые прокомментировала интервью своего бывшего мужа Андрея Фединчика, где он обвинил ее в измене.
- Денисенко заявила, что нормально отреагировала на интервью и созвонилась с Фединчиком.
Наталка Денисенко впервые высказалась об интервью своего бывшего мужа Андрея Фединчика. Во время разговора с Алиной Доротюк он заявил, что актриса изменила ему.
В программе "Утро в большом городе" Денисенко призналась, что нормально отреагировала на интервью Фединчика.
Мы даже после этого созвонились, и я спросила: "Андрей, зачем ты сказал, что у меня были отношения до развода?". Он сказал: "Ну, у тебя же были близкие, душевные отношения, общение". Я говорю: "Это же были не интимные отношения". Он говорит: "А я про интимные отношения ничего и не говорил",
– рассказала Наталья Денисенко.
Напомним, что Денисенко и Фединчик поженились в 2017 году. Весной 2025 года в сети появились слухи об их разводе, которые Наталья подтвердила летом. Актеры воспитывают общего сына Андрея.
Сейчас Денисенко находится в отношениях с бизнесменом и моделью Юрием Савранским. Мужчина официально подтвердил роман с актрисой в декабре, публично признавшись ей в любви.
Что Андрей Фединчик сказал в интервью?
В интервью Алине Доротюк Андрей Фединчик заявил, жена изменяла ему с Юрием Савранским и отметил, что об этом знали все, кроме него. В начале января актер чувствовал, что Наташа "уже не с ним", но она отрицала, что влюбилась в другого мужчину.
Люди даже рассказывали Фединчику, что роман Денисенко и Савранского начался еще летом 2024 года. Андрей признался, что измена любимой стала для него "огромным ударом".
В то же время сама Наташа в интервью Маше Ефросининой опровергла обвинения в измене.