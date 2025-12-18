Денисенко відсвяткувала 36-річчя в компанії Савранського: у мережі показали відео закоханих
- Акторка Наталка Денисенко відсвяткувала 36-й день народження у компанії коханого Юрія Савранського та друзів.
- Модель Вікторія Маремуха опублікувала відео зі святкування, де Денисенко загадала бажання і задула свічки на торті.
17 грудня акторка Наталка Денисенко відсвяткувала день народження. Серед запрошених гостей був і її коханий, бізнесмен і модель Юрій Савранський. Вчора зірці виповнилося 36 років.
Модель Вікторія Маремуха, яка була на святкуванні, опублікувала миле відео з Денисенко і Савранським. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.
До слова Коханий Денисенко ніжно привітав її з днем народження і показав рідкісне фото
На відео Юрій Савранський тримає красивий білий торт і ніжно дивиться на кохану. Наталка Денисенко спершу загадала бажання, а потім задула свічки. Наприкінці ролика хтось вигукнув: "З днем народження!"
Савранський на дні народженні Денисенко / відео з інстаграму Маремухи
День народження Денисенко / відео з інстаграму Ольги Тимчик
Колега та друг Денисенко, Тарас Цимбалюк, також був присутній на її дні народження. Він показав в інстаграмі фотографії зі святкування.
Що відомо про стосунки Денисенко і Савранського?
Нагадаємо, що цього року Наталка Денисенко розлучилася з Андрієм Федінчиком, з яким виховує сина. Після цього у мережі з'явились чутки, що вона закрутила роман з Юрієм Савранським.
Федінчик навіть звинувачував екскохану у зраді з Савранським. Проте нещодавно в інтерв'ю Маші Єфросиніній Денисенко розповіла, що це неправда.
Довгий час Наталка та Юрій не підтверджували чутки про свої стосунки, та після виходу інтерв'ю, яке виявилося доволі резонансним, бізнесмен зізнався акторці у коханні.