Модель Вікторія Маремуха, яка була на святкуванні, опублікувала миле відео з Денисенко і Савранським. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.

На відео Юрій Савранський тримає красивий білий торт і ніжно дивиться на кохану. Наталка Денисенко спершу загадала бажання, а потім задула свічки. Наприкінці ролика хтось вигукнув: "З днем народження!"

Савранський на дні народженні Денисенко / відео з інстаграму Маремухи

День народження Денисенко / відео з інстаграму Ольги Тимчик

Колега та друг Денисенко, Тарас Цимбалюк, також був присутній на її дні народження. Він показав в інстаграмі фотографії зі святкування.

Цимбалюк на дні народженні Денисенко / Скриншот з інстаграму актора

Що відомо про стосунки Денисенко і Савранського?