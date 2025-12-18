Модель Виктория Маремуха, которая была на праздновании, опубликовала милое видео с Денисенко и Савранским. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

На видео Юрий Савранский держит красивый белый торт и нежно смотрит на любимую. Наталка Денисенко сперва загадала желание, а потом задула свечи. В конце ролика кто-то воскликнул: "С днем рождения!"

Савранский на дне рождении Денисенко / видео из инстаграма Маремухи

День рождения Денисенко / видео из инстаграма Ольги Тимчик

Коллега и друг Денисенко, Тарас Цимбалюк, также присутствовал на ее дне рождения. Он показал в инстаграме фотографии с празднования.

Цимбалюк на дне рождении Денисенко / Скриншот из инстаграма актера

Что известно об отношениях Денисенко и Савранского?