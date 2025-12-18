Модель Виктория Маремуха, которая была на праздновании, опубликовала милое видео с Денисенко и Савранским. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.
На видео Юрий Савранский держит красивый белый торт и нежно смотрит на любимую. Наталка Денисенко сперва загадала желание, а потом задула свечи. В конце ролика кто-то воскликнул: "С днем рождения!"
Савранский на дне рождении Денисенко / видео из инстаграма Маремухи
День рождения Денисенко / видео из инстаграма Ольги Тимчик
Коллега и друг Денисенко, Тарас Цимбалюк, также присутствовал на ее дне рождения. Он показал в инстаграме фотографии с празднования.
Цимбалюк на дне рождении Денисенко / Скриншот из инстаграма актера
Что известно об отношениях Денисенко и Савранского?
Напомним, что в этом году Наталья Денисенко развелась с Андреем Фединчиком, с которым воспитывает сына. После этого в сети появились слухи, что она закрутила роман с Юрием Савранским.
Фединчик даже обвинял экс-возлюбленную в измене с Савранским. Однако недавно в интервью Маше Ефросининой Денисенко рассказала, что это неправда.
Долгое время Наталья и Юрий не подтверждали слухи о своих отношениях, и после выхода интервью, которое оказалось довольно резонансным, бизнесмен признался актрисе в любви.