Найважливіша людина: Наталка Денисенко розповіла про стосунки з мамою

Сьогодні, 10 травня, українці святкують День матері. У соціальних мережах знаменитості діляться сімейними фотографіями й зворушливо звертаються до найрідніших жінок.

Наталка Денисенко пригадала своє дитинство та висловилась про материнство в ексклюзивному коментарі 24 Каналу. Подробиці читайте далі у матеріалі.

Наталка Денисенко наголосила, що мама – найважливіша людина у нашому житті. За словами акторки, "саме з неї починається багато наших стосунків зі світом".

Пам'ятаю, як знаходила мамину нічну сорочку, в якій вона спала. Я обіймала її, нюхала, бо вона пахла мамою, і мені ставало так тепло й спокійно. Пам'ятаю, як постійно хотіла спати поруч із мамою – настільки сильним було це відчуття близькості й любові,

– пригадала Денисенко.

Зірка фільму "Коли ти вийдеш заміж?" зазначила, що у підлітковому віці дітям починає здаватися, що вони все знають краще за маму, що вони сучасніші, а ті нічого не розуміють.

Але в моєму житті був переломний момент. Я пам'ятаю, як розставалася з хлопцем і дуже плакала. Мама тоді запитала, чому я плачу, і розповіла свою непросту історію з молодості. Саме тоді я вперше по-справжньому зрозуміла: мама мене розуміє,

– розповіла акторка.

Наталка Денисенко та її мама Ніна Василівна / Фото з інстаграму акторки

Денисенко виховує 8-річного сина Андрія. Ставши матір'ю, вона ще більше усвідомила, як важко було батькам, адже вони жили у часи, коли бракувало коштів і не було можливостей.

Коли сама стаєш мамою, починаєш по-справжньому розуміти, скільки всього мама зробила для тебе: через що пройшла заради твого народження, скільки було безсонних ночей, скільки любові, терпіння і самопожертви вкладено в дитину. І взагалі, що таке материнська любов, по-справжньому розумієш лише тоді, коли в тебе з'являється власна дитина,

– зазначила Наталка.

З віком акторка відчуває все більше вдячності та любові до мами. Денисенко підкреслила, що мама – "це не просто слово чи статус, а справжня місія в житті".

Як Наталка Денисенко привітала маму зі святом?

Наталка Денисенко присвятила зворушливий допис мамі в інстаграмі та поділилась рідкісними фотографіями з нею. Акторка зізналась, що Ніна Василівна – дуже важлива людина у її житті.

Такої чудової людини у світі ще треба пошукати! Те, чого я досягла, завдяки вірі й підтримці мами, її терплячості, її м'якості, її любові, її піклуванню. Моя мама дала всього цього мені дуже багато! Я дуже люблю тебе, мамо! Живи довго-довго,

– написала Денисенко.

У коментарях під дописом Ніну Василівну також привітав обранець Наталки, бізнесмен Юрій Савранський.