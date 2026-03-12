Денисенко відповіла, чи вони з Савранським живуть разом
- Наталка Денисенко та Юрій Савранський не живуть разом, хоча бізнесмен хоче з'їхатися.
- Денисенко зазначила, що вона насолоджується цукерково-букетним періодом.
Наталка Денисенко розкрила нові подробиці стосунків з моделлю та бізнесменом Юрієм Савранським. Акторка зізналась, чи з'їхалися вони з коханим.
Денисенко та Савранський дали інтерв'ю проєкту "Тур зірками". Новий випуск вийшов на ютуб-каналі Радіо Люкс.
До слова Обранець Наталки Денисенко заговорив про весілля: чи планує пара одружуватись
Наталка Денисенко розповіла, що вони з Юрієм Савранським не живуть разом, а лише зустрічаються. Хоча бізнесмен постійно говорить, що їм потрібно з'їхатися.
Мені й так, й так добре. Я не поспішаю і, напевно, навіть якось притримую Юру. Тому що мені хочеться все ж таки побути в такому цукерково-букетному періоді,
– зізналась акторка.
Савранський додав, що вони з Денисенко чудово співіснують і проводять багато часу разом.
Це навіть більше, ніж живемо. Я знаю про неї багато чого. Я знаю, яка вона. Я знаю, що вона любить. Я знаю, як це правильно подати, зробити, щоб вона була у настрої, усміхнена і щаслива,
– зазначив бізнесмен.
За словами Наталки, з Юрієм комфортно у побуті. Чоловік може все поремонтувати, складає речі на свої місця, прибирає.
Я їй показую, що все буде окей,
– додав Савранський.
Денисенко та Савранський у "Турі зірками": дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки Денисенко та Савранського?
Нагадаємо, що чутки про роман між Наталкою Денисенко та Юрієм Савранським ходили у мережі довгий час, адже їх неодноразово бачили на публіці разом, однак вони не підтверджували цю інформацію. Колишній чоловік акторки, Андрій Федінчик, навіть звинуватив її у зраді з бізнесменом.
13 грудня 2025 року Наталка та Юрій підвердили, що вони разом. Річ у тім, що бізнесмен публічно зізнався акторці у коханні.
Нещодавно Денисенко розповіла, що коханий дуже хоче весілля та дитину, проте акторці хочеться "насолодитися зустрічанням", тож вона казала чоловіку, що не варто поспішати.