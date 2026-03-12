Денисенко відповіла, чи вони з Савранським живуть разом

Наталка Денисенко розкрила нові подробиці стосунків з моделлю та бізнесменом Юрієм Савранським. Акторка зізналась, чи з'їхалися вони з коханим.

Денисенко та Савранський дали інтерв'ю проєкту "Тур зірками". Новий випуск вийшов на ютуб-каналі Радіо Люкс.

Наталка Денисенко розповіла, що вони з Юрієм Савранським не живуть разом, а лише зустрічаються. Хоча бізнесмен постійно говорить, що їм потрібно з'їхатися.

Мені й так, й так добре. Я не поспішаю і, напевно, навіть якось притримую Юру. Тому що мені хочеться все ж таки побути в такому цукерково-букетному періоді,

– зізналась акторка.

Савранський додав, що вони з Денисенко чудово співіснують і проводять багато часу разом.

Це навіть більше, ніж живемо. Я знаю про неї багато чого. Я знаю, яка вона. Я знаю, що вона любить. Я знаю, як це правильно подати, зробити, щоб вона була у настрої, усміхнена і щаслива,

– зазначив бізнесмен.

За словами Наталки, з Юрієм комфортно у побуті. Чоловік може все поремонтувати, складає речі на свої місця, прибирає.

Я їй показую, що все буде окей,

– додав Савранський.

Що відомо про стосунки Денисенко та Савранського?