Українська співачка Наталка Карпа нині сама виховує 6-річну доньку, адже її чоловік служить на фронті. Крім того, нещодавно придбала квартиру на виплату.

Ексклюзивно в розмові з журналісткою Show 24 вона зізналася, як їй вдається заробляти під час війни. Як виявилося, у знаменитості є декілька джерел доходу.

Так, за словами Наталки Карпи, після початку повномасштабного вторгнення все змінилося – раніше основний прибуток приносили гастролі та концерти, тепер же прибуток приносять інші джерела.

Є рекламні інтеграції, є музичний контент, який також монетизується. У певний момент у мене були невеликі продажі парфумів, воно спрацьовувало. Маю кілька підписаних контрактів, по яких працюю з певними компаніями як бренд-амбасадорка,

– поділилася виконавиця.

