Співачка Наталя Могилевська потрапила в ДТП

Ввечері 2 лютого відома українська співачка Наталя Могилевська потрапила в аварію. У ДТП за її участю стикнулися 3 автомобілі.

Про те, що сталося на дорозі розповіла сама артистка.

Як Могилевська потрапила в ДТП?

Співачка зафільмувала відео, на якому розповіла, що потрапила в аварію. За словами Наталії, зіткнення машин сталося через ожеледь. Вона показала кадри з місця подій та додала, що очікує таксі.

Могилевська розповіла, що потрапила в аварію: дивіться відео

Зауважимо, Могилевська стала мамою для двох прийомних доньок – сестер Мішель та Софії, яких удочерила разом із коханим на початку повномасштабної війни. Нині виконавиця мешкає в Києві разом із доньками, поєднуючи творчу кар'єру з волонтерством та материнством.

Цікаво! Справжнє прізвище співачки – Могила. Вона змінила його на сценічний варіант "Могилевська", аби він звучав більш мелодійно та привабливо для публіки шоу-бізнесу.