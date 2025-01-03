Ілля Парфенюк, який виступає під псевдонімом Parfeniuk, показав на своїй сторінці, що 2024 рік приніс йому й негативні моменти. Він вперше поділився, що потрапив у ДТП, пише 24 Канал з посиланням на його інстаграм.

До слова "Смерті заслуговує кожен": український музикант потрапив у гучний скандал через заяви про ТЦК

Співак опублікував кадри наслідків аварії. Він показав, який вигляд мав потрощений автомобіль, що, ймовірно, врізався у стовп. У підписі до цих знімків Parfeniuk вказав, що сильно вдарився головою у лобове скло.

Ця ДТП, за словами Parfeniuk, сталася минулого року. Лише зараз артист вирішив розповісти про те, що з ним трапилося. Більше деталей Ілля розповідати не став.

Багато чого не публікував, але 2024 був топ,

– з іронією висловився Parfeniuk.

Parfeniuk потрапив у ДТП / Фото з інстаграм-сторіз, скриншот ТСН

У 2024 році Parfeniuk розійшовся з нареченою

Рік, що минув, приніс музикантові й ще один неприємний момент – він розійшовся зі своєю коханою. Parfeniuk та Сімбочка після народження доньки вирішили розлучитися.

Нещодавно артист різко спростував чутки про те, що у них у сім'ї було домашнє насильство. Він підкреслив, що багато пліток у соцмережах з'являлися лише для агресивної реклами певних каналів.