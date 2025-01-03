Ілля Парфенюк, який виступає під псевдонімом Parfeniuk, показав на своїй сторінці, що 2024 рік приніс йому й негативні моменти. Він вперше поділився, що потрапив у ДТП, пише 24 Канал з посиланням на його інстаграм.
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Співак опублікував кадри наслідків аварії. Він показав, який вигляд мав потрощений автомобіль, що, ймовірно, врізався у стовп. У підписі до цих знімків Parfeniuk вказав, що сильно вдарився головою у лобове скло.
Ця ДТП, за словами Parfeniuk, сталася минулого року. Лише зараз артист вирішив розповісти про те, що з ним трапилося. Більше деталей Ілля розповідати не став.
Багато чого не публікував, але 2024 був топ,
– з іронією висловився Parfeniuk.
У 2024 році Parfeniuk розійшовся з нареченою
Рік, що минув, приніс музикантові й ще один неприємний момент – він розійшовся зі своєю коханою. Parfeniuk та Сімбочка після народження доньки вирішили розлучитися.
Нещодавно артист різко спростував чутки про те, що у них у сім'ї було домашнє насильство. Він підкреслив, що багато пліток у соцмережах з'являлися лише для агресивної реклами певних каналів.