Продюсерка "Орла і Решки" анонсувала новий формат тревел-шоу російською

Легендарне тревел-шоу "Орел і Решка" святкує ювілей. За 15 років команда проєкту об'їздила 120 країн та відзняла понад 600 випусків, а з нагоди свята підготувала для прихильників особливий подарунок.

Спеціально до 15-річчя "Орла і Решки" команда тревел-шоу підготувала дайджест-сезон з найкращими моментами. Уперше архівні випуски повністю продубльовано українською мовою, пише 24 Канал.

У пілотному випуску творці тревел-шоу анонсували новий проєкт "Орел і Решка. По блату". Уперше за 15 років мільйони глядачів зможуть здійснити свою мрію: стати ведучим улюбленої програми.

Алан Бадоєв, Андрій Бєдняков, Антон Птушкін та Леся Нікітюк – найпопулярніші ведучі "Орла і Решки". Десятки людей намагалися пройти кастинг у кожен сезон легендарного тревел-шоу.

Ба більше, творці проєкту неодноразово зізнавалися, що за місце ведучого їм пропонували мільйони. Тепер же його можна купити цілком легально.

Ведучі "Орла і Решки" / Фото пресслужба

Кожен охочий може замовити власний випуск "Орла і Решки" та стати головним ведучим. У кадрі також можуть з'явитися партнери, друзі, родина або ціла команда.

Над епізодом працюватиме золотий склад тревел-шоу – режисери, оператори та редактори. Зйомки проходитимуть у будь-якому куточку світу, залежно від вибору та запиту людини: подарунок на ювілей чи весілля, або ж виклик самому собі.

Правила проєкту залишаються незмінними – усе вирішує монетка. Учасник отримує безлімітну картку і шалену розкіш або 100 доларів і пригоди, які не можна купити за гроші. Долю випуску вирішує людина: він може вийти на платформах "Орла і Решки" або залишитися у сімейних архівах.

Формат "Орел і Решка. По блату" анонсувала генеральна продюсерка проєкту Нателла Крапівіна. Вона записала для прихильників тревел-шоу спеціальне відеозвернення, щоправда, російською мовою.

За 15 років існування проєкту мені неодноразово пропонували гроші за місце ведучого. Я незмінно відмовляла, бо це суперечить правилам проєкту. Але в наш ювілейний п'ятнадцятий рік ми змінюємо правила,

– заявила вона.

У коментарях під дописом українці обурюються, що Крапівіна говорить російською мовою:

"Ну, правда, чому російською? Хоч би вже субтитри додали".

"Жах, знову ця російська! На яку аудиторію ви знову це пишете? Відписуюсь і блок, чесно! СБУ, дуже сподіваюся, що перевірите цю кантору".

"Тобто спочатку IA-крінж без нормальної комунікації, я тепер російська мова. Зрозуміло, звідки ноги ростуть. Честь за гроші не купиш, Нателло".

"А українська передача російською – то так треба?"

Українців обурило відеозвернення Нателли Крапівіної / Скриншоти з інстаграму

Зауважимо! Подробиці про формат "Орел і Решка. Бо плату" можна прочитати за посиланням. Перший епізод найкращих моментів в історії тревел-шоу вже можна подивитися на офіційному ютуб-каналі проєкту.

