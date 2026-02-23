"Холостячка" не виходить на екрани з 2021 року, проте деяких учасників проєкту українці пам'ятають і досі. Про найвідоміших із них читайте у матеріалі 24 Каналу.

Найвідоміші учасники 1 сезону "Холостячки"

Олександр Еллерт

Олександр Еллерт – переможець 1 сезону "Холостячки". Після проєкту вони з Ксенією Мішиною намагалися будувати стосунки, проте у липні 2021 року зірка серіалу "Кріпосна" повідомила, що вони розійшлися.

Коли розпочалось російське повномасштабне вторгнення, комік ще певний час перебував в Україні, проте згодом переїхав до США, де проживає і будує кар'єру й зараз. У березні Еллерт відправляється у російськомовний тур Європою.

Цікаво, що на афіші є два українських міста. В окупованому Донецьку Олександр "планує" виступити 31 квітня (у квітні 30 днів), а в Києві – 1 квітня (у День сміху). На сайті продажу квитків цих міст немає. Очевидно, що переможець "Холостячки" вирішив пожартувати, проте у мережі його жарт не дуже оцінили.

Олександр Еллерт / Фото з інстаграму коміка

Олексій Тригубенко

Олексій Тригубенко став фіналістом "Холостячки" з Ксенією Мішиною та одним із фаворитів глядачів. Хоч підприємцю й не вдалося завоювати серце акторки, він таки знайшов своє кохання після реаліті-шоу.

У липні 2023 року Тригубенко повідомив, що став батьком сина, якого назвав Марком. Свою обраницю чоловік ретельно приховує. У 2024 році в інтерв'ю Славі Дьоміну він пояснював, що поважає особисті кордони коханої, дбає про її безпеку та оберігає від хейту.

Олексій Тригубенко з сином / Фото з інстаграму підприємця

Андрій Рибак

Андрій Рибак проживає в Україні разом зі своєю дружиною Аліною. Закохані зіграли весілля 20 серпня 2022 року у Києві. Церемонія пройшла у колі рідних та друзів на даху столичної багатоповерхівки.

Чоловік продовжує розвивати кар'єру ведучого, коміка та актора. Рибак має ютуб-канал "Але це не точно", де виходять огляди різних українських шоу за участі відомих людей.

Андрій Рибак з дружиною / Фото з інстаграму коміка

Андрій Шатирко

Андрій Шатирко – один із тих учасників 1 сезону "Холостячки", який запам'ятався глядачам найбільше. Він проживає у Лос-Анджелесі, а у березні 2025 року повідомив, що одружився з моделлю Катериною Гринько. Церемонія відбулась у зірковій каплиці в Лас-Вегасі, а її проводив чоловік в образі Елвіса Преслі.

Андрій Шатирко та Катерина Гринько / Фото з інстаграму чоловіка

Найвідоміші учасники 2 сезону "Холостячки"

Андрій Задворний

Андрій Задворний переміг у 2 сезоні реаліті-шоу "Холостячка". Однак після завершення проєкту він та Злата Огнєвіч були разом лише близько 1,5 місяця. Ініціатором розриву став підприємець.

Кілька днів тому Задворний повідомив, що мобілізувався до Нацгвардії, однак не уточнив, в якому саме підрозділі служить. Чоловік зізнався, що як волонтер "внутрішньо себе давно вичерпав". Андрій зрозумів, що потрібен в армії та може бути там ефективний.

Андрій Задворний / Фото з інстаграму підприємця

Дмитро Шевченко

Дмитро Шевченко – фіналіст "Холостячки" зі Златою Огнєвіч. Чоловік проживає в Україні та є експертом з харчування. Він активно веде сторінку в інстаграмі про свою діяльність.

Дмитро Шевченко / Фото з інстаграму "Холостяка"

Роман Свечкоренко

Роман Свечкоренко перебуває в Україні. У серпні 2024 року він одружився зі своєю коханою, блогеркою Валерією Чернецькою, яка молодша за нього на 10 років. Весілля пройшло за містом у саду.

Роман Свечкоренко та Валерія Чернецька / Фото з інстаграму блогерів

Максим Тарапата

Після початку повномасштабного вторгнення Максим Тарапата залишився в Україні та зайнявся волонтерством. Однак пізніше він зник із соціальних мереж. Останній допис в інстаграмі датується 5 вересня 2023 року, а в розташуванні облікового запису чоловіка вказана Іспанія. Ймовірно, саме там зараз перебуває Тарапата.

Максим Тарапата / Фото з інстаграму чоловіка

Варто зауважити, що багатьом глядачам формат "Холостячки" подобається більше, ніж "Холостяка", тому вони в очікуванні нового сезону проєкту.

У 2025 році незмінний ведучий реаліті-шоу Григорій Решетник зізнався, що сумує за "Холостячкою", та ділився, що сподівається, що проєкт відновлять у 2026 році. Проте наразі жодної інформації про це немає.