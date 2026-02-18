Що відомо про його життя до початку військової служби, про дитинство, участь в "Холостячці" та особисте життя – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Не пропустіть У річницю знайомства: Кажанна вперше за довгий час показалася з коханим-військовим

Андрій народився у Світловодську, що в Кіровоградській області. Його мама Наталія працювала в дитячому садочку музичним керівником, а тато Анатолій – воєнний. Чоловік розповідав, що мав доволі скромне дитинство. Більшість часу він проводив саме з матір'ю.

Андрій Задворний в дитинстві / Скриншоти з "Холостячки"

Після школи Задворний вступив у Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого в Харкові. Під час навчання мав різні підробітки. Зокрема, працював офіціантом і вантажником. Вже в зрілому віці розвинув власний бізнес. Він є співзасновником виробництва дерев'яних розвивальних іграшок для дітей від року до 10. Ідейною натхненницею бізнесу стала донька Андрія Кіра від першого шлюбу.

Чоловік розповідав, що любить подорожувати, оскільки це допомагає йому краще пізнати світ і самого себе. І загалом він мав чимало захоплень: займався дайвінгом і тайським боксом, грав на гітарі, літав на параплані, а в шкільні роки також грав у баскетбол.

Що відомо про особисте життя Андрія Задворного?

Перше взаємне кохання чоловіка переросло в шлюб. Колишню дружину Андрія звуть Аліна.

Андрій Задворний з колишньою дружиною / Скриншот з "Холостячки"

У пари є спільна донька Кіра, однак зберегти стосунки їм не вдасться. Андрій пояснював розрив тим, що з часом вони з Аліною зрозуміли – є надто різними. Подружжя не почувалося реалізованим у шлюбі. Попри це, вони й надалі спільно виховують доньку. Наразі Кіра проживає з мамою.

Після розлучення у Задворного були ще одні серйозні стосунки. Мама Андрія розповідала в шоу "Холостячка", що його колишню дівчину звали Вікторія – вона була спортсменкою. Пара перебувала у стосунках близько двох років, однак згодом вони розійшлися. Причиною розриву стала зрада з боку дівчини.

На проєкт "Холостячка" Андрій прийшов у 32 роки. Він розповідав, що знову готовий до створення сім'ї, проте дуже відповідально підходить до цього рішення. Чоловік одразу привернув увагу Злати Огнєвіч – між ними швидко виникла взаємна симпатія. На реаліті вони багато спілкувалися, ходили на побачення, обіймалися та цілувалися.

Андрій Задворний на шоу "Холостячка-2" / Фото з його інстаграму

У фіналі Андрій Задворний боровся за серце співачки разом із Дмитром Шевченком. Після завершення шоу вони зі Златою продовжили зустрічатися, однак уже за півтора місяця розійшлися. Андрій сказав, що його почуття згасли. Злата зізналася, що пережила це дуже болісно. На пост-шоу "Холостячки" знаменитість зі сльозами на очах сказала: "По моєму серцю проїхали бульдозером".

У 2023 році стало відомо про новий роман переможця "Холостячки-2". Він оголосив про стосунки з моделлю Юлією Поляк, яка на 15 років молодша. Пара публікувала спільні фото в соцмережах, та наразі цих публікацій на їхніх сторінках немає.

Де зараз Андрій Задворний?

18 лютого 2026 року чоловік повідомив, що долучився до війська. Він мобілізувався у підрозділ Національної гвардії України.

"Як волонтер, внутрішньо себе давно вичерпав, розумію що потрібен тут і саме тут можу бути ефективним. За роки війни я дуже чітко зрозумів де мій дім, де я відчуваю себе на своєму місці. Вірю, що нам потрібно відбитися, щоб відбутися", – наголосив Андрій в інстаграмі.