Что известно о его жизни до начала военной службы, о детстве, участие в "Холостячке" и личной жизни – смотрите далее в материале 24 Канала.

Андрей родился в Светловодске, что в Кировоградской области. Его мама Наталья работала в детском саду музыкальным руководителем, а папа Анатолий – военный. Мужчина рассказывал, что имел довольно скромное детство. Большинство времени он проводил именно с матерью.

После школы Задворный поступил в Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого в Харькове. Во время учебы имел различные подработки. В частности, работал официантом и грузчиком. Уже в зрелом возрасте развил собственный бизнес. Он является соучредителем производства деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10. Идейной вдохновительницей бизнеса стала дочь Андрея Кира от первого брака.

Мужчина рассказывал, что любит путешествовать, поскольку это помогает ему лучше узнать мир и самого себя. И вообще он имел немало увлечений: занимался дайвингом и тайским боксом, играл на гитаре, летал на параплане, а в школьные годы также играл в баскетбол.

Что известно о личной жизни Андрея Задворного?

Первая взаимная любовь мужчины переросла в брак. Бывшую жену Андрея зовут Алина.

У пары есть общая дочь Кира, однако сохранить отношения им не удастся. Андрей объяснял разрыв тем, что со временем они с Алиной поняли – является слишком различными. Супруги не чувствовали себя реализованными в браке. Несмотря на это, они совместно воспитывают дочь. Сейчас Кира проживает с мамой.

После развода у Задворного были еще одни серьезные отношения. Мама Андрея рассказывала в шоу "Холостячка", что его бывшую девушку звали Виктория – она была спортсменкой. Пара находилась в отношениях около двух лет, однако впоследствии они разошлись. Причиной разрыва стала измена со стороны девушки.

На проект "Холостячка" Андрей пришел в 32 года. Он рассказывал, что снова готов к созданию семьи, однако очень ответственно подходит к этому решению. Мужчина сразу привлек внимание Златы Огневич – между ними быстро возникла взаимная симпатия. На реалити они много общались, ходили на свидания, обнимались и целовались.

В финале Андрей Задворный боролся за сердце певицы вместе с Дмитрием Шевченко. После завершения шоу они со Златой продолжили встречаться, однако уже через полтора месяца разошлись. Андрей сказал, что его чувства угасли. Злата призналась, что пережила это очень болезненно. На пост-шоу "Холостячки" знаменитость со слезами на глазах сказала: "По моему сердцу проехали бульдозером".

В 2023 году стало известно о новом романе победителя "Холостячки-2". Он объявил об отношениях с моделью Юлией Поляк, которая на 15 лет моложе. Пара публиковала совместные фото в соцсетях, но сейчас этих публикаций на их страницах нет.

Где сейчас Андрей Задворный?

18 февраля 2026 года мужчина сообщил, что присоединился к армии. Он мобилизовался в подразделение Национальной гвардии Украины.

"Как волонтер, внутренне себя давно исчерпал, понимаю что нужен здесь и именно здесь могу быть эффективным. За годы войны я очень четко понял где мой дом, где я чувствую себя на своем месте. Верю, что нам нужно отбиться, чтобы состояться", – отметил Андрей в инстаграме.