Співведуча шоу "Ебаут" таємно мобілізувалась: де служить і чим займається Наті Гресько
- Наті Гресько, співведуча шоу "Ебаут", розповіла про свою службу у Збройних Силах України, вона мобілізувалась у січні 2024 року.
- Вона перевелась у 28-му окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу, де займається медійною справою, щоб підвищити обізнаність про бригаду.
Співведуча шоу "Ебаут" Наті Гресько вперше розповіла про свою службу в Збройних Силах України. Інфлуенсерка пояснила, чому раніше не повідомляла, що мобілізувалась.
Подробицями Гресько поділилась у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Це ніхто не буде дивитись".
Наті Гресько поділилась, що мобілізувалась у січні 2024 року. За словами інфлуенсерки, раніше вона не бачила потреби розповідати, що долучилась до війська, а зараз розуміє, що це може бути корисно для її служби.
Не завжди люди з повагою та шаною ставляться до військовослужбовців. Все одно є ось ця історія: "А, в тилу, не на нулі, не в окопі". Відчувається багато зневаги до людей, які не тримають зброю в руках, але є важливими. Я не відчувала, що у мене достатньо ресурсу для того, щоб ще додатково читати хейт про себе, що неправильно доєдналася до Сил оборони й неправильно допомагаю країні,
– зізналась Наті.
Співведуча шоу "Ебаут" розповіла, як вирішила мобілізуватися. Гресько пригадала, що подзвонила до батька, який на той момент був військовослужбовцем, і повідомила йому про своє рішення.
Наті з батьком домовились, що вона обдумає своє рішення, аби воно не було імпульсивним. Згодом жінка приїхала у своє рідне місто Надвірна, що на Івано-Франківщині, і разом з татом пішла у військкомат, отримала військовий квиток, повернулася до Києва та розпочала службу.
У мене було стандартне БЗВП. На той час, здається, 35 дні. Було холодно, трохи неприємно. Я не звикла до такого режиму: типу о 5:45 – на зарядку. Спина боліла від броніка. Було неприємно прощатися з рутиною, до якої я звикла, але не критично погано,
– зазначила Гресько.
Військовослужбовиця нещодавно перевелась у 28-му окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу. Наті займається медійною справою, до якої була долучена й до повномасштабного вторгнення.
Я спеціально обрала цю бригаду, тому що вона недостатньо підсвічена в медіапросторі. У них дуже мало зовнішньої комунікації. Я розумію, що тут буде багато роботи, і мені цікаво. Тому я буду займатися медіа, тим, щоб про цю бригаду знали більше, щоб до неї долучалися більше людей, щоб вони відкривали банки й робили збори,
– пояснила вона.
Гресько зазначила, що займається блогерською діяльністю лише на вихідних або у відпустці, в інший час вона зосереджена на своїх службових обов'язках.
Учора в інстаграмі Наті опублікувала серію фотографій зі служби. Вона повідомила, що вже служить 1 рік, 11 місяців і 11 днів. Інфлуенсерка також попросила підтримати збір на авто для своєї бригади.
Наті Гресько долучилась до ЗСУ / Фото з її інстаграму
Де служить чоловік Наті Гресько?
Нагадаємо, що наприкінці вересня стало відомо, що стендап-комік Сергій Чирков мобілізувався до ЗСУ. Він служить в 412-му окремому полку безпілотних систем NEMESIS.
Раніше в інтерв'ю Чирков розповідав, що працює в секторі аналітики та планування. "Є певна смуга відповідальності й моє завдання аналізувати, накопичувати інформацію, систематизувати її певним чином і планувати те, яким чином вона буде уражатись", – ділився він.
Сергій є чоловіком Наті Гресько. У лютому інфлуенсерка повідомила, що коханий їй освідчився.