Соведущая шоу "Ебаут" тайно мобилизовалась: где служит и чем занимается Нати Гресько
- Нати Гресько, соведущая шоу "Ебаут", рассказала о своей службе в Вооруженных Силах Украины, она мобилизовалась в январе 2024 года.
- Она перевелась в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода, где занимается медийным делом, чтобы повысить осведомленность о бригаде.
Соведущая шоу "Ебаут" Нати Гресько впервые рассказала о своей службе в Вооруженных Силах Украины. Инфлуэнсер объяснила, почему раньше не сообщала, что мобилизовалась.
Подробностями Гресько поделилась в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Это никто не будет смотреть".
Читайте также Не смогли быть в стороне: кто из известных людей пошел служить в 2025 году
Нати Гресько поделилась, что мобилизовалась в январе 2024 года. По словам инфлуэнсера, раньше она не видела необходимости рассказывать, что присоединилась к армии, а сейчас понимает, что это может быть полезно для ее службы.
Не всегда люди с уважением и почетом относятся к военнослужащим. Все равно есть вот эта история: "А, в тылу, не на нуле, не в окопе". Чувствуется много пренебрежения к людям, которые не держат оружие в руках, но являются важными. Я не чувствовала, что у меня достаточно ресурса для того, чтобы еще дополнительно читать хейт о себе, что неправильно присоединилась к Силам обороны и неправильно помогаю стране,
– призналась Нати.
Соведущая шоу "Ебаут" рассказала, как решила мобилизоваться. Гресько вспомнила, что позвонила отцу, который на тот момент был военнослужащим, и сообщила ему о своем решении.
Нати с отцом договорились, что она обдумает свое решение, чтобы оно не было импульсивным. Впоследствии женщина приехала в свой родной город Надворная, что на Ивано-Франковщине, и вместе с папой пошла в военкомат, получила военный билет, вернулась в Киев и начала службу.
У меня было стандартное БЗВП. На то время, кажется, 35 дня. Было холодно, немного неприятно. Я не привыкла к такому режиму: типа в 5:45 – на зарядку. Спина болела от броника. Было неприятно прощаться с рутиной, к которой я привыкла, но не критично плохо,
– отметила Гресько.
Военнослужащая недавно перевелась в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода. Нати занимается медийным делом, к которому была приобщена и до полномасштабного вторжения.
Я специально выбрала эту бригаду, потому что она недостаточно подсвечена в медиапространстве. У них очень мало внешней коммуникации. Я понимаю, что здесь будет много работы, и мне интересно. Поэтому я буду заниматься медиа, тем, чтобы об этой бригаде знали больше, чтобы к ней присоединялись больше людей, чтобы они открывали банки и делали собрания,
– объяснила она.
Гресько отметила, что занимается блогерской деятельностью только на выходных или в отпуске, в остальное время она сосредоточена на своих служебных обязанностях.
Интервью с Натой Гресько: смотрите видео онлайн
Вчера в инстаграме Нати опубликовала серию фотографий со службы. Она сообщила, что уже служит 1 год, 11 месяцев и 11 дней. Инфлуенсерка также попросила поддержать сбор на авто для своей бригады.
Нати Гресько присоединилась к ВСУ / Фото из ее инстаграма
Где служит муж Нати Гресько?
Напомним, что в конце сентября стало известно, что стендап-комик Сергей Чирков мобилизовался в ВСУ. Он служит в 412-м отдельном полку беспилотных систем NEMESIS.
Ранее в интервью Чирков рассказывал, что работает в секторе аналитики и планирования. "Есть определенная полоса ответственности и моя задача анализировать, накапливать информацию, систематизировать ее определенным образом и планировать то, каким образом она будет поражаться", – делился он.
Сергей является мужем Нати Гресько. В феврале инфлуэнсерка сообщила, что любимый ей сделал предложение.