Подробностями Гресько поделилась в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Это никто не будет смотреть".

Нати Гресько поделилась, что мобилизовалась в январе 2024 года. По словам инфлуэнсера, раньше она не видела необходимости рассказывать, что присоединилась к армии, а сейчас понимает, что это может быть полезно для ее службы.

Не всегда люди с уважением и почетом относятся к военнослужащим. Все равно есть вот эта история: "А, в тылу, не на нуле, не в окопе". Чувствуется много пренебрежения к людям, которые не держат оружие в руках, но являются важными. Я не чувствовала, что у меня достаточно ресурса для того, чтобы еще дополнительно читать хейт о себе, что неправильно присоединилась к Силам обороны и неправильно помогаю стране,

– призналась Нати.

Соведущая шоу "Ебаут" рассказала, как решила мобилизоваться. Гресько вспомнила, что позвонила отцу, который на тот момент был военнослужащим, и сообщила ему о своем решении.

Нати с отцом договорились, что она обдумает свое решение, чтобы оно не было импульсивным. Впоследствии женщина приехала в свой родной город Надворная, что на Ивано-Франковщине, и вместе с папой пошла в военкомат, получила военный билет, вернулась в Киев и начала службу.

У меня было стандартное БЗВП. На то время, кажется, 35 дня. Было холодно, немного неприятно. Я не привыкла к такому режиму: типа в 5:45 – на зарядку. Спина болела от броника. Было неприятно прощаться с рутиной, к которой я привыкла, но не критично плохо,

– отметила Гресько.

Нати Гресько с военным билетом / Скриншот из видео

Военнослужащая недавно перевелась в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода. Нати занимается медийным делом, к которому была приобщена и до полномасштабного вторжения.

Я специально выбрала эту бригаду, потому что она недостаточно подсвечена в медиапространстве. У них очень мало внешней коммуникации. Я понимаю, что здесь будет много работы, и мне интересно. Поэтому я буду заниматься медиа, тем, чтобы об этой бригаде знали больше, чтобы к ней присоединялись больше людей, чтобы они открывали банки и делали собрания,

– объяснила она.

Гресько отметила, что занимается блогерской деятельностью только на выходных или в отпуске, в остальное время она сосредоточена на своих служебных обязанностях.

Интервью с Натой Гресько: смотрите видео онлайн

Вчера в инстаграме Нати опубликовала серию фотографий со службы. Она сообщила, что уже служит 1 год, 11 месяцев и 11 дней. Инфлуенсерка также попросила поддержать сбор на авто для своей бригады.

Нати Гресько присоединилась к ВСУ / Фото из ее инстаграма

Где служит муж Нати Гресько?