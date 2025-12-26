"Мазана", бо батько в ТЦК: Мотричка відповіла на закиди про "неправильну" службу Наті Гресько

Співведуча шоу "Ебаут" Наті Гресько вже близько двох років служить в Збройних Силах України. Вона долучилася у 28-му окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу, де займається медійною справою.

Після того, як Наті розповіла про свою військову службу в інтерв'ю, на неї вилилася хвиля хейту. На захист військовослужбовиці стала її подруга Катерина Мотрич. Вона наголосила, що "публічні нападки, дискредитація та спекуляції навколо служби – незалежно від намірів – завжди працюють не на Україну". Пише 24 Канал з посиланням на сторінку Мотрички в Threads.

Насамперед зазначимо, що йдеться про інтерв'ю Наті Гресько, яке 20 грудня вийшло на ютуб-каналі "Це ніхто не буде дивитися".

Наті розповіла про службу з єдиною метою. Підсилити своїм соціальним капіталом роботу у 28 бригаді. Допомогти бригаді із впізнаваністю, із рекрутингом, із донатами. Робити це відкрито, а не соромитись говорити, що мобілізувалась і може потребувати допомоги у зборах чи медійних кампаніях. Сьогодні вже про це шкодує, адже нападки радше шкодять службі, аніж допомагають,

– написала Катерина.

Вона також спростувала звинувачення в тому, що Гресько влаштували у військо по знайомству.

"Мазана", бо батько працює в ТЦК і має повноваження когось кудись призначати. Ні. Наті пішла у військо добровільно на посаду, що відповідала її цивільним навичкам та компетенціям. Згодом перевелася у 28 механізовану бригаду через наш проєкт "Військо +1",

– написала блогерка.

Мотрич додала, що тато Наті – ветеран. З початку повномасштабного вторгнення він служив на фронті, потім списався за віком, нині працює завідувачем сектору з питань мобілізації та оборонної роботи у Надвірнянській міській раді. Займається роботою з ветеранами.

Мотричка заступилася за Наті Гресько, яку розкритикували через службу у війську / Скриншот з Threads

Крім того, Мотричка висловилась про те, що її подруга, на думку коментаторів у мережі, "неправильно служить", бо має відпустки, веде блог і живе активне життя.

Блогерка зазначила, що Наті має звання солдата, служить за графіком і отримує зарплату 20 тисяч гривень.

Вам може це подобатись або ні, але вона сумлінно виконує свою роботу. Те, що Наті робить у вільний час, є виключно її справою. Усі поїздки та відпустки офіційні. 30 днів на рік, не більше і не менше. Однак це не скасовує того, що на зв'язку потрібно бути завжди, тебе в будь-який момент можуть викликати, а графік може сьогодні бути, а завтра не бути. В армії все постійно змінюється і ти зобов'язаний виконувати накази свого командира,

– написала Катя.

Мотричка заступилася за Наті Гресько, яку розкритикували через службу у війську / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що Мотричка сказала про конфлікт батька Наті з групою юнаків?

У соцмережах активно поширюють відео, де батько Гресько нібито побив хлопців.

Гресько Михайло Іванович в не тверезому стані нападає на наших дітей з пістолетом, погрожує та б'є їх… Не одноразово бере хабарі, а також погрожував хлопцям, яких побив в Ланчині, що всіх п*д*расів позабирає на війну і там з ними розквитається. Це жахіття,

– йдеться під роликом.

"У 2023 році дійсно стався інцидент. Тато Наті напередодні комендантської зробив зауваження групі хлопців. Він був тверезий і без зброї. Група юнаків спершу грубо відреагувала, потім почався словесний конфлікт, штовханина, яка переросла у бійку. Оскільки на той момент він був військовослужбовцем, то доповів про це командиру", – пояснила Катерина Мотрич.

Вона додала, що було службове розслідування, тато Наті написав заяву, проте батьки юнаків попросили її забрати. Справу закрито.

Хлопці з відео, за словами Мотрички, виїхали за кордон і зараз живуть там.

Мотричка прокоментувала чутки про батька Наті Гресько / Скриншот з Threads

До того ж Катерина Мотрич попросила не знецінювати тилову службу та не воювати одне з одним усередині країни, адже публічні нападки на військових шкодять армії й Україні, так само як і ворожі інформаційні атаки. Вона закликала допомагати війську реально – "службою, донатами або хоча б тим, щоб не шкодити".