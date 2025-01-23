Фінал Нацвідбору Євробачення-2025: оголошено порядок виступу учасників

Майже тиждень тому, 17 січня, оприлюднили повний список фіналістів Національного відбору. Тепер учасники визначили свої порядкові номери, згідно з якими виступатимуть у прямому ефірі.

У четвер, 23 січня, Суспільне провело пресконференцію з учасниками Національного відбору. Відбулося жеребкування та презентація пісень фіналістів, пише 24 Канал. Цікаво Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2025 подала заявку на участь у конкурсі від іншої країни Завдяки жеребкуванню вдалося визначити, у якому порядку виступатимуть музиканти на фінальному концерті. Він відбудеться 8 лютого, його транслюватимуть на телебаченні у форматі концерту. Грандіозний фінал відкриє Влад Шериф, а закриватиме захід – гурт "ДК Енергетик". Влад Шериф – Wind of change Абіє – "Дім" MOLODI – My sea Future Culture – Waste My Time Маша Кондратенко – No time to cry KHAYAT – Honor FIЇNKA – "Культура" KRYLATA – Stay true Ziferblat – Bird of pray "ДК Енергетик" – "Сіль" Що відомо про Євробачення-2025 Минулого року на пісенному конкурсі перемогли представники Швейцарії, тому Євробачення-2025 відбудеться у швейцарському місті Базель. Півфінали відбудуться 13 та 15 травня, а гранд-фінал гримітиме 17 травня.

Організатори пісенного конкурсу нещодавно оголосили імена ведучих. Це комікеса та телеведуча Гейзел Брюґґер, Мішель Гунцікер, телеведуча й співачка Сандра Штудер.

Молдова відмовилась від участі в Євробаченні-2025. Водночас Чорногорія повернеться до списку учасників.

Щоб уникнути скандалів, у пісенному конкурсі запровадили нові правила – Кодекс поведінки та Протокол про обов'язок піклування для учасників і журналістів. Організатори створять спеціальні місця для підготовки без камер, оптимізують графік, і призначать менеджера з добробуту для взаємодії між артистами та персоналом.