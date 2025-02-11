Категорично не погоджуюсь, – FIЇNKA зізналася, чим її здивував фінал Нацвідбору-2025

Прикарпатська співачка FIЇNKA, справжнє ім'я якої Ірина Вихованець, була фіналісткою Національного відбору на Євробачення-2025. Після фіналу конкурсу вона прокоментувала його.

Ірина зізналася, чим її здивував фінал Нацвідбору Євробачення 2025. Про це виконавиця сказала у новому сезоні інтелектуально-розважального шоу "єПитання", прем'єра якого відбудеться вже 4 березня о 20:00, пише Show 24.

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Демонструвати наші українські традиції за кордоном дуже важливо, бо це велике нагадування світові про нас як про націю. Цьогорічний Нацвідбір мав дивну закономірність: було багато коментарів та відгуків, що треба робити музику світового рівня, а не нашу автентику та етнос. Я категорично з цим не погоджуюсь, тому що вважаю, що ми маємо власну потужну культуру, яку слід інтегрувати в Європу. Бо там і близько такого немає. Нам треба доводити, що ми не якийсь там народ, який легко може асимілюватися під інших. А навпаки, настільки стійкі у своїй культурі, що нас загарбати чи окупувати нереально. От чого ми такі войовничі та кльові. Таке треба везти на Євробачення,

– наголосила FIЇNKA.

Вона зазначила, що українська культура має потужний потенціал на світовій сцені, навівши приклади успіху Руслани, Джамали та Kalush Orchestra на Євробаченні.

Руслана – наш перший провідник до Гуцульщини, Джамала співала своєю рідною мовою. І це так само про гори, колорит, просто з іншої частини України. Дуже файно у Європі сприйняли Kalush Orchestra. Я власниця пісні "Культура". То хочу закцентувати на тому, що культура – це не про те, що ти мусиш вбратися в гуцульський стрій, вийти в цьому з хати та зробити якісь важливі обряди. Ні! Культура – в кожній маленькій частині нашого життя. Наприклад, щонеділі ми їмо пироги (вареники – 24 Канал). Це частина нашої культури, те, що постійно є, і воно не зникає. І важливо, що передається моїм дітям,

– сказала фіналістка Нацвідбору-2025.

FIЇNKA виступила у фіналі Нацвідбору-2025: дивіться відео онлайн

Зауважимо, про те, хто їде на Євробачення 2025 від України стало відомо 8 лютого, коли успішно відгримів фінал Нацвідбору-2025. Перемогу у конкурсі здобув гурт Ziferblat. У травні виконавці з піснею Bird of pray представлять нашу країну на великій сцені у Базелі, Швейцарія.

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Зауважимо, FIЇNKA у фіналі Національного відбору на Євробачення-2025 здобула 13 балів і посіла 5 місце серед учасників.