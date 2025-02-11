Ирина призналась, чем ее удивил финал Нацотбора Евровидения 2025. Об этом исполнительница сказала в новом сезоне интеллектуально-развлекательного шоу "єПитання", премьера которого состоится уже 4 марта в 20:00, пишет Show 24.

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Демонстрировать наши украинские традиции за рубежом очень важно, потому что это большое напоминание миру о нас как о нации. Нынешний Нацотбор имел странную закономерность: было много комментариев и отзывов, что надо делать музыку мирового уровня, а не нашу аутентику и этнос. Я категорически с этим не согласен, потому что считаю, что мы имеем собственную мощную культуру, которую следует интегрировать в Европу. Потому что там и близко такого нет. Нам надо доказывать, что мы не какой-то там народ, который легко может ассимилироваться под других. А наоборот, настолько устойчивы в своей культуре, что нас захватить или оккупировать нереально. Вот почему мы такие воинственные и клевые. Такое надо везти на Евровидение,

– отметила FIЇNKA.

Она добавила, что украинская культура имеет мощный потенциал на мировой сцене, приведя примеры успеха Русланы, Джамалы и Kalush Orchestra на Евровидении.

Руслана – наш первый проводник к Гуцульщине, Джамала пела на своем родном языке. И это так же о горах, колорит, просто из другой части Украины. Очень хорошо в Европе восприняли Kalush Orchestra. Я владелица песни "Культура". Так хочу акцентировать на том, что культура – это не о том, что ты должен нарядиться в гуцульский костюм, выйти в этом из дома и сделать какие-то важные обряды. Нет! Культура – в каждой маленькой части нашей жизни. Например, каждое воскресенье мы едим пироги (вареники – 24 Канал). Это часть нашей культуры, то, что постоянно есть, и оно не исчезает. И важно, что передается моим детям,

– сказала финалистка Нацотбора-2025.

FIЇNKA выступила в финале Нацотбора-2025: смотрите видео онлайн

Отметим, о том, кто едет на Евровидение 2025 от Украины стало известно 8 февраля, когда успешно отгремел финал Нацотбора-2025. Победу в конкурсе одержала группа Ziferblat. В мае исполнители с песней Bird of pray представят нашу страну на большой сцене в Базеле, Швейцария.

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Заметим, FIЇNKA в финале Национального отбора на Евровидение-2025 набрала 13 баллов и заняла 5 место среди участников.