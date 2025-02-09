Ziferblat емоційно відреагував на перемогу в Нацвідборі-2025: "Ми не повинні втратити цей шанс"

У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025 переміг гурт Ziferblat. Музиканти сумарно від журі та глядачів отримали 19 балів.

Переможці були шоковані та водночас дуже щасливі. Що цікаво, учасники Ziferblat навіть зізналися, чи планують ще раз брати участь в Нацвідборі, передає 24 Канал.

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Так, після отримання результатів та кубка переможці Нацвідбору-2025 поділилися своїми емоціями просто в прямому етері.

Після повномасштабної війни дуже багато змінилося. Те, що робить Суспільне для нас всіх, те, що роблять журі, глядачі. Ми розвиваємо українську культуру. У нас був момент у 2014 році, коли був ренесанс української музики. Не все склалося тоді. Деякі гурти, які я любив, – 5 Vymir, Tik Tu, – вони не отримали того визнання, яке мали. Зараз у нас ренесанс номер 2 і ми не повинні втратити цей шанс. Дякуємо вам всім за це,

– сказав соліст Ziferblat.

Що цікаво, про перемогу в конкурсі також висловився гітарист гурту.

Наша піарниця просила сказати, якщо ми переможемо, то офіційно – ми більше не підемо на Нацвідбір,

– з усмішкою зазначив Валентин.

Гурт Ziferblat переміг у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025: дивіться відео онлайн

Для довідки! У жовтні 2022 року Ziferblat потрапили до лонг-листа Національного відбору на Євробачення, але не пройшов до фіналу. У 2024 році гурт знову взяв участь у конкурсі з піснею Place I Call Home й посів друге місце у Нацвідборі.

Після перемоги у Національному відборі-2025 учасник Ziferblat вийшли в інстаграм сторіз, де також відреагували на свою перемогу. Вони щиро подякували шанувальникам за те, що ті голосували за них.

Ви в це вірите? Ми – досі ні. Ми їдемо на Євробачення. Невимовно дякуємо вам за кожен голос,

– зазначили переможці Нацвідбору-2025.



Ziferblat відреагували на перемогу у Нацвідборі-2025 / Скриншот з інстаграм-сторіз

Зауважимо, вже в травні цього року Ziferblat з піснею Bird of pray представить Україну на великій сцені в Базелі, Швейцарія.