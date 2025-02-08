Нацвідбір-2025: хто з українських зірок став суддями конкурсу

8 грудня пройде довгоочікуваний фінал Національного відбору на Євробачення-2025. Переможця Нацвідбору визначать за допомогою голосування суддів та глядачів.

Суддівські крісла займуть троє відомих виконавців. Їх українці обирали у застосунку Дія, пише Show 24.

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Так, до складу журі увійшли Джамала, Сергій Танчинець і Катерина Павленко.

Найбільшу підтримку отримала Джамала, за яку віддали 155 941 голос (35,28%). Лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець посів друге місце з результатом 89 472 голоси (20,24%). Солістка гурту GO_A Катерина Павленко отримала 52 275 голосів (11,83%), випередивши Дмитра Шурова, який набрав 50 722 голоси (11,47%).



Хто стане суддями на Нацвідборі-2025 / Скриншот з Дії

Що відомо про Національний відбір на Євробачення-2025

Фінал Нацвідбору Євробачення 2025 відбудеться 8 лютого у форматі телеконцерту.

За шанс представити Україну на великій сцені у Базелі, Швейцарія, змагаються 10 фіналістів.

Національний відбір Євробачення учасники – дивіться в матеріалі Show 24

Національний відбір Євробачення онлайн будуть показувати на ютуб-каналі Євробачення Україна, на фейсбук-сторінках Суспільного та Євробачення Україна, на телеканалі Суспільне Культура, на сайтах Суспільне Культура та Євробачення в Україні. Також дивитися трансляцію українці зможуть у застосунку Дія.

