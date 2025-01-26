Несподівані прогнози: закордонні фанати назвали лідера Нацвідбору на Євробачення-2025
- Маша Кондратенко з піснею No Time to Cry лідирує в онлайн-опитуванні.
- До трійки лідерів також увійшов гурт Ziferblat та співак KHAYAT.
Україна активно готується до Національного відбору на Євробачення-2025, і вже стартувало міжнародне голосування за найкращого учасника нашої країни. В онлайн-опитуванні єврофани визначили своїх фаворитів серед фіналістів Нацвідбору.
Голосування відбувалося в міжнародному додатку My Eurovision Scoreboard, пише 24 Канал.
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Так, в онлайн-опитуванні лідером стала співачка Маша Кондратенко з піснею No time to cry, яка отримала 37% голосів.
Іноземці пророкують Маші Кондратенко перемогу на Нацвідборі-2025 / Скриншот з додатка My Eurovision Scoreboard
Маша Кондратенко – No Time to Cry: дивіться відео онлайн
Друге місце посів гурт Ziferblat з композицією Bird of pray, який здобув 17% голосів.
Ziferblat – Bird of Pray: дивіться відео онлайн
Трійку лідерів замикає KHAYAT з треком HONOR. Виконавцю віддали 14% голосів.
KHAYAT – HONOR: дивіться відео онлайн
Четверту позицію зайняла FIЇNKA з колоритною піснею "Культура", а п'яте місце посів гурт Molodi з ліричною композицією my sea, що зібрала 7% голосів.
До теми Кожен трек здивує: усі пісні фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025
Що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2025
Фінал Національного відбору заплановано на 8 лютого. Переможця визначать за підсумками голосування журі та глядачів.
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Цьогоріч українці зможуть голосувати не лише через додаток "Дія", а й за допомогою SMS.
До складу журі увійшли:
- Джамала – переможниця Євробачення 2016;
- Сергій Танчинець – продюсер та лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ;
- Катерина Павленко – вокалістка гурту Go_A.
Організатори Нацвідбору обіцяють яскраве та видовищне шоу, креативним директором якого є Герман Нєнов.