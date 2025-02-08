Як голосувати у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025: інструкція, щоб підтримати фаворита

8 лютого у Києві оберуть представника України на Євробачення-2025. У прямому ефірі 10 учасників презентують свої пісні, а професійне журі та глядачі оберуть того, хто вже у травні виступить у швейцарському Базелі.

24 Канал розповість, як проголосувати на Нацвідборі на Євробачення, щоб підтримати свого фаворита. А також дізнайтеся, які зміни у правилах голосування ввели цього року.

До теми Нацвідбір на Євробачення-2025: де та коли дивитися довгоочікуваний фінал

Як проголосувати у фіналі Нацвідбору

Результати Національного відбору Євробачення будуть визначати голосуванням члени журі та глядачі. Оскільки минулого року застосунок Дія не зміг впоратися з навантаженням, то цього року організатори додали можливість СМС-голосування. Для цього потрібно відправити повідомлення на номер 7576 із кодом від 1 до 10 (обираєте той, який відповідає порядковому номеру учасника).

Влад Шериф – Wind of change Абіє – "Дім" MOLODI – My sea Future Culture – Waste My Time Маша Кондратенко – No time to cry KHAYAT – Honor FIЇNKA – "Культура" KRYLATA – Stay true Ziferblat – Bird of pray "ДК Енергетик" – "Сіль"

Важливо! З одного телефонного номера буде зараховане одне СМС-повідомлення за одного фіналіста.

Однак у Дії також можна буде підтримати свого фаворита. Участь в онлайн-опитуванні зможуть взяти громадяни віком від 14 років. Щоб віддати свій голос, потрібно зайти в Дію, обрати розділ "Сервіси", а потім – "Опитування".

Початок глядацького голосування розпочнеться після виступу десятого фіналіста. Про старт у прямому ефірі оголосять ведучі – Маша Єфросиніна, Василь Байдак та Тімур Мірошниченко.

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