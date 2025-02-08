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Show24 Музика Як голосувати у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025: інструкція, щоб підтримати фаворита
8 лютого, 11:30
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Як голосувати у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025: інструкція, щоб підтримати фаворита

Христина Кобак
Основні тези
  • 8 лютого у Києві оберуть представника України на Євробачення-2025, голосування проходитиме за допомогою СМС та застосунку Дія.
  • Глядацьке голосування розпочнеться після виступу десятого фіналіста. Про старт оголосять ведучі Маша Єфросиніна, Василь Байдак та Тімур Мірошниченко

8 лютого у Києві оберуть представника України на Євробачення-2025. У прямому ефірі 10 учасників презентують свої пісні, а професійне журі та глядачі оберуть того, хто вже у травні виступить у швейцарському Базелі.

24 Канал розповість, як проголосувати на Нацвідборі на Євробачення, щоб підтримати свого фаворита. А також дізнайтеся, які зміни у правилах голосування ввели цього року. 

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Як проголосувати у фіналі Нацвідбору

Результати Національного відбору Євробачення будуть визначати голосуванням члени журі та глядачі. Оскільки минулого року застосунок Дія не зміг впоратися з навантаженням, то цього року організатори додали можливість СМС-голосування. Для цього потрібно відправити повідомлення на номер 7576 із кодом від 1 до 10 (обираєте той, який відповідає порядковому номеру учасника).

  1. Влад Шериф – Wind of change
  2. Абіє – "Дім"
  3. MOLODI – My sea
  4. Future Culture – Waste My Time
  5. Маша Кондратенко – No time to cry
  6. KHAYAT – Honor
  7. FIЇNKA – "Культура"
  8. KRYLATA – Stay true
  9. Ziferblat – Bird of pray
  10. "ДК Енергетик" – "Сіль"

Важливо! З одного телефонного номера буде зараховане одне СМС-повідомлення за одного фіналіста.

Однак у Дії також можна буде підтримати свого фаворита. Участь в онлайн-опитуванні зможуть взяти громадяни віком від 14 років. Щоб віддати свій голос, потрібно зайти в Дію, обрати розділ "Сервіси", а потім – "Опитування". 

Початок глядацького голосування розпочнеться після виступу десятого фіналіста. Про старт у прямому ефірі оголосять ведучі – Маша Єфросиніна, Василь Байдак та Тімур Мірошниченко. 

Головне про Євробачення-2025

  • У 2025 році пісенний конкурс прийме місто Базель, що у Швейцарії.
  • Півфінали заплановані на 13 та 15 травня, в гранд-фінал проведуть 17 травня. 
  • Згідно з результатами жеребкування стало відомо, що Україна виступить у першому півфіналі Євробачення-2025
  • Основною локацією стане арена St. Jakobshalle. Додатково у місті побудують Arena Plus — спеціальний простір для публічних переглядів шоу.