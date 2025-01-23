Грандіозно, епічно і по-євробаченськи, – команда Нацвідбору розкрила перші деталі фіналу

Український Нацвідбір на Євробачення-2025 у самому розпалі. Фіналісти готуються до виступу наживо, де вирішиться їхня доля. Тим часом організатори конкурсу розповіли про перші деталі.

Сьогодні, 23 січня, відбулась пресконференція щодо фіналу Національного відбору. Голова делегації від України Оксана Скибінська та режисер Герман Нєнов оголосили кілька важливих моментів, передає 24 Канал.

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Зміни в голосуванні

Оксана Скибінська повідомила, що організатори вирішили вдосконалити систему голосування. Адже минулого року стався інцидент, коли застосунок Дія не зміг прийняти всі голоси за фіналістів Нацвідбору.

У фіналі Нацвідбору українці зможуть голосувати за фаворита не тільки через Дію, але й через смс-повідомлення. Таким чином більше людей будуть залученими у пісенний конкурс.

Висновки зроблено. Буде Дія, але буде ще один метод голосування – смс. Тому будь-хто, сподіваємось, буде мати можливість віддати свій голос за улюбленого виконавця,

– повідомила Оксана Скибінська.

Яким буде фінал Нацвідбору

8 лютого фінал Національного відбору відбудеться у форматі телеконцерту. Креативним директором концерту цьогоріч є Герман Нєнов, який готує грандіозне шоу з метою об'єднати всю країну.

Це буде одна з найкрасивіших сцен за всю історію Національних відборів.... Ми за форматом обіцяємо вам не просто Нацвідбір, а велике грандіозне, українське Євробачення. У шоу ми додали елементів, які присутні гранд-фіналі великого шоу, – анонсував режисер.

Один з елементів – це грін-рум. Це 10 делегацій від кожного фіналіста, де буде своя група підтримки та можливість спілкуватися з ведучими, ділитися емоціями. Портрети учасників будуть представлені у стильних посткардах. Також заплановано 5 інтервал-актів та троє ведучих, імена яких наразі засекречені.

Окрім того, Герман Нєнов анонсував масштабне відкриття Нацвідбору, де виступлять 9 зірок українського Євробачення. Вони виконають особливу для України пісню.

"Усі повинні подивитися цей Нацвідбір, щоб відчути те, що ми всі єдині, і наскільки ми круті. 10 фіналістів зі свіжою, крутою та унікальною музикою. Це буде грандіозно, масштабно, епічно і по-євробаченськи, що найголовніше", – підсумував Нєнов.

Музична продюсерка Тіна Кароль додала, що всі пісні фіналістів відрізняються за жанрами. Це виводить конкурс на новий рівень.