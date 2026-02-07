Не побачите мій номер повноцінним, – Jerry Heil здивувала заявою під час фіналу Нацвідбору
- Jerry Heil, фаворитка Нацвідбору-2026 на Євробачення, повідомила, що її номер не покажуть повноцінно в етері.
- Спеціально розроблені електроприлади для її виступу не були показані, як обіцяла команда Нацвідбору.
Уже стартував фінал Національного відбору на Євробачення-2026. Етер можна дивитися на платформах Суспільного Мовлення, проте його записали наперед з міркувань безпеки.
Одна з фавориток Нацвідбору-2026 – Jerry Heil вийде на сцену передостанньою. Перед виступом артистка зробила неочікувану заяву про свій номер у телеграм-каналі.
В етері ви не побачите мій номер повноцінним – таким, яким його створили режисери. Першим моїм запитанням після повернення зі сцени в партер було: "Чи показали на екранах прилади?" Ці електроприлади – це спеціально розроблені для номера прилади, які ламалися, іскрилися в певні моменти постановки, створюючи ефект колапсу. Валерія, співрежисерка номера, сказала, що ні. Не показали,
– написала Jerry Heil.
За словами артистки, на репетиціях команда Національного відбору на Євробачення-2026 обіцяла, що зробить розкадрування, проте цього не сталося.
Ви побачите те, що увійшло в етер, і паралельно побачите мою публікацію, щоб зрозуміти, що бачили глядачі в залі,
– зазначила вона.
Нацвідбір на Євробачення-2026: головне
Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 транслюють у форматі великого телевізійного концерту.
Ведучими шоу стали Тимур Мірошниченко та Леся Нікітюк, а оцінюють виступи конкурсантів Руслана, Злата Огнєвіч, Костянтин Томільченко, Віталій Дроздов і Євген Філатов.
За право представляти Україну на 70-пісенному конкурсі, що пройде у Відні, борються Valeriya Force, MOLODI, Monokate, The Elliens, LAUD, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil та "ЩукаРиба".
Переможця оберуть за результатами голосування журі та глядачів.