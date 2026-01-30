Нацвідбір-2026: хто з українських зірок стане суддями конкурсу
- Суддями Нацвідбору на Євробачення-2026 будуть Руслана, Злата Огнєвіч, Євген Філатов, Віталій Дроздов та Костянтин Томільченко.
- Учасники конкурсу змагатимуться за право представляти Україну на Євробаченні-2026.
7 лютого відбудеться Національний відбір на Євробачення. Переможець конкурсу представлятиме Україну на міжнародній арені в травні.
Стало відомо склад журі Нацвідбору на Євробачення-2026. Імена суддів оголосили у телеграм-каналі "Євробачення. Україна".
Оцінювати виступи учасників цього року буде переможниця Євробачення-2004 Руслана, співачка Злата Огнєвіч, композитор і виконавець Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" Віталій Дроздов, а також режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко.
До цього на інстаграм-сторінці "Євробачення. Україна" розкрили імена ведучих пісенного конкурсу. Ними цьогоріч будуть Леся Нікітюк та Тімур Мірошниченко, а Анна Тульєва вестиме зону єврофанів та передшоу.
Що відомо про Національний відбір на Євробачення-2026?
- За право представляти Україну на Євробаченні-2026 змагатимуться десятеро учасників. Серед конкурсантів – Jerry Heil, Monokate, KHAYAT та інші артисти. Напередодні вони вже встигли представити свої пісні для конкурсу.
- Відкриватиме Нацвідбір-2026 своїм виступом Valeriya Force, а фінальним акордом шоу стане поява гурту "ЩукаРиба".
- Конкурс 7 лютого транслюватимуть на телеканалі "Суспільне.Культура".
- Національний відбір проходитиме під гаслом "Будь унікальним", а під час шоу організатори спільно з Superhumans Center збиратимуть кошти на протезування українських ветеранів.
- Переможець конкурс у травні представить Україну на Євробаченні-2026, яке відбудеться у Відні на арені Wiener Stadthalle.