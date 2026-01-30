Нацвідбір-2026: хто з українських зірок стане суддями конкурсу

7 лютого відбудеться Національний відбір на Євробачення. Переможець конкурсу представлятиме Україну на міжнародній арені в травні.

Стало відомо склад журі Нацвідбору на Євробачення-2026. Імена суддів оголосили у телеграм-каналі "Євробачення. Україна".

Оцінювати виступи учасників цього року буде переможниця Євробачення-2004 Руслана, співачка Злата Огнєвіч, композитор і виконавець Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" Віталій Дроздов, а також режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко.

До цього на інстаграм-сторінці "Євробачення. Україна" розкрили імена ведучих пісенного конкурсу. Ними цьогоріч будуть Леся Нікітюк та Тімур Мірошниченко, а Анна Тульєва вестиме зону єврофанів та передшоу.

Що відомо про Національний відбір на Євробачення-2026?