Леся Нікітюк з'явилась на сцені Нацвідбору-2026 у вишуканій сукні від GASANOVA

Уже сьогодні українці оберуть представника на Євробачення-2026, яке вже у травні відбудеться у Відні. Уперше ведучою Національного відбору стала Леся Нікітюк – вона долучилась до Тимура Мірошниченка.

Нікітюк з'явилась на сцені у вишуканій сукні від бренду GASANOVA. Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

Леся Нікітюк обрала довгу чорну сукню без рукавів та з приталеним верхом, що чудово підкреслювала фігуру телеведучої. Знаменитість елегантно вклала волосся, злегка його підкрутивши, і зробила природний макіяж. Так, образ Нікітюк був класичний, стриманий, але вдало поєднувався з атмосферою шоу.

Леся Нікітюк у сукні від GASANOVA: дивіться відео онлайн

До речі, раніше Нікітюк показала, як готувалася до етеру. Вона мила голову під краном у раковині у гримерці Руслани, адже лише в артистки була гаряча вода.

Хочу висловити подяку Руслані за те, що ви будете бачити мене з помитою головою, а не в шапці,

– написала Леся.

Зауважимо, що Руслана увійшла до складу журі цьогорічного Нацвідбору. Окрім неї, виступи учасників оцінюють Злата Огнєвіч, Костянтин Томільченко, Віталій Дроздов і Євген Філатов.

Фінал Національного відбору на Євробачення-2026: головне