Переможницю 15 сезону "Мастер Шеф" звинувачують у підкупі: суддя шоу спростувала чутки

Минулого тижня всій Україні стало відомо ім'я переможця 15 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф". Ненсі Топко забрала головний приз, але публіка виявилась незадоволеною результатом.

Після того як озвучили ім'я переможця, на Ненсі та сам проєкт посипалась низка звинувачень, пише Show24.

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Під останнім дописом в інстаграмі переможниці можна прочитати не так багато привітань, як звинувачень у нечесній перемозі. На думку людей, дівчина виграла несправедливо.

"Як можна дати перемогу людині яка тільки готує азійські страви. І у фіналі приготувала сиру картоплю. Денис і Катерина молодці".

"Вперше за всі сезони так відкрито і нагло "витягнули" "переможницю"! Абсолютно незаслужена перемога! Ненсі навіть у фінал не мала попасти зі своєю провальною стравою".

"Вітаю з несправедливою перемогою, я ще в середині сезону говорила, що виграє Ненсі, бо бачила, як її тягнули до перемоги, ну таке".

"Складається враження, що вона просто протиснулася в фінал, бо комусь так вигідно. Її перемога – повний абсурд і плювок в обличчя тим, хто справді мав талант і боровся чесно".

Ненсі ж ніяк не реагує на такі закиди. Та на цьому невдоволення людей не закінчились. В інстаграмі Ольги Мартиновської, однієї з суддів проєкту, користувачі поставили декілька запитань щодо фіналу 15 сезону. Одним із питань було: "Чому ви вибрали саме Ненсі, а не Катерину? Скільки грошей заплатила Ненсі?"

Ольгу Мартиновську запитали про підкуп на "Мастер Шефі" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зіркову суддю розсмішив такий коментар, але вона запевнила, що на цьому проєкті таке неможливе.

Друзі, прошу, перестаньте думати, що хтось тут щось купує. Можете запитати в учасників будь-яких сезонів, чи хтось взагалі про таке чув, чи думає, що була можливість. Рішення було одноголосним. Не було суперечок. Вирішує смак страв. У нашому рішенні не було ніяких сумнівів,

– підсумувала Мартиновська.

За її словами, на фінальне рішення також впливають зріст учасників, як кулінарів упродовж сезону, загальна концепція меню, смак страв і враження після них.

Нагадаємо, що Ненсі у фіналі проєкту на закуску подала шрімкейки з лаймом, доповнені піною з кокосового молока та помідорами, компресовані в пасті том-ям і чилі. Основною стравою був восьминіг з соусом рамеско, а на десерт – буряк зі смородиновим кюлі та ароматом ялівцю і бісквіт, просочений японським саке.