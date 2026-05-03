Я з нахабних, – відомий співак розповів про співпрацю з Тіною Кароль

Співак Нікіта Кісельов переклав хіт Тіни Кароль "Полюс притяжения" українською. Виконавець розповів, як виникла ця ідея та якою була співпраця з артисткою.

Нікіта Кісельов зізнався, що все сталося доволі спонтанно. Він поділився деталями в інтерв'ю OBOZ.UA.

Я з нахабних: спочатку переклав пісню, записав фрагмент і виклав в інтернет – без жодних домовленостей. Люди почали масово позначати Тіну в коментарях: мовляв, "подивіться", "послухайте". І вона написала: "Нумо робити, мені подобається",

– розповів співак.

Тіна та Нікіта працювали над треком близько двох тижнів. Вони обмінювалися варіантами тексту, ідеями, часто були на зв'язку щодо коректив. Співак каже, що для нього це був цінний досвід.

"Я б не сказав, що вона жорстка. Вона дуже професійна й максимально включена в процес. Я з дитинства слухаю всі її пісні. Я справді багато чого для себе взяв із цієї співпраці – навіть з елементарного: як артист має поводитися на сцені", – розповів Кісельов.

За словами Нікіти Кісельова, Тіна вміє концентрувати енергію, тримати увагу залу з першої секунди виступу. Зазначимо, нещодавно у Тіни Кароль вийшов великий альбом "Кохання. Сльози. Маніфест". Туди також увійшла українська версія пісні "Полюси" – з текстом, який писали артисти разом.

Що відомо про Нікіту Кісельова?

Нікіта Кісельов – відомий український співак та композитор. Народився у Черкасах, навчався у Київській академії естрадного та циркового мистецтв. Ще в дитинстві він вийшов на велику сцену і став суперфіналістом шоу "Україна має талант".

Згодом Нікіта Кісельов став учасником гурту TIME OUT, де співав з Максимом Бондарем. У 2015 році колектив розпався, тож співак розпочав сольну кар'єру.

Зараз Нікіту Кісельова знають за романтичні пісні, які він виконує в дуеті зі SKYLERR. Також співак нещодавно випустив кавер на хіт Степана Гіги – "Вівтар".