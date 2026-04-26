Останні 3 роки жив на знеболювальних, – Ніколас Карма переніс серйозну операцію

26 квітня, 13:54
2

Марія Касій
Основні тези
  • Ніколас Карма переніс хірургічне втручання після трьох років болю через грижу в шиї, що викликала параліч руки.
  • Операцію провели після рекомендації підписників, і блогеру встановили імплант у шию.

Ніколас Карма зізнався, що 3 роки тому у нього з'явилась грижа в шиї, через яку виникав сильний біль та параліч руки. Нещодавно він переніс операцію та розповів про деталі.

Блогер поділився з шанувальниками, що його турбувало останні 3 роки. Він опублікував відео після успішного хірургічного втручання на своїй сторінці в інстаграмі

Дивіться також Блогерка-мільйонниця Таня Самбурська повідомила про розставання з бойфрендом 

Ніколас Карма розповів, що 3 роки тому невдало стрибнув сальто. Як наслідок – грижа в шиї. Відтоді він відчував постійний сильний біль та періодичний параліч руки. 

Я запитав про операцію, бо хотів жити без цього. У відповідь почув: "Категорично ні. Ризик паралічу – 50 на 50". Бо поруч спинний мозок і ризик зачепити його, 
– пригадав блогер. 

Таку саму відповідь він отримав від лікарів від Польщі. Там йому сказали, що оперують лише в критичних випадках. 

"Останні 3 роки я жив на терапії й знеболювальних. Коли біль та затерпання руки поверталось – я просто терпів або знову пив знеболювальне, приймав заново курс лікування та реабілітація. І так по колу", – зізнався Ніколас Карма. 

Одного разу блогер розповів про свою проблему в сторіз. Підписники порекомендували йому лікаря. Він відповів, що тягнути не можна. Тож нещодавно Ніколас Карма переніс операцію. Блогеру встановили імплант у шию. 

Ніколас Карма розповів про операцію: відео

Що відомо про Ніколаса Карму? 

Ніколас Карма – відомий український блогер родом з Львівщини. Став відомим завдяки роликам: "Скільки коштує look?". 

У відео Ніколаса Карми знімалися українські зірки, інфлюенсери та спортсмени. За його блогом стежать понад пів мільйона користувачів. 

Також Ніколас Карма розвиває свою сольну музичну кар'єру та випускає пісні.

