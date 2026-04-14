Тоня Матвієнко розповіла, де зараз її рідні брати
14 квітня, 14:22
Тоня Матвієнко розповіла, де зараз її рідні брати

Марія Примич
Основні тези
  • Тоня Матвієнко розповіла, де зараз її рідні брати: Андрій приєднався до Національної гвардії України, а Януарій служить у церкві.
  • Співачка поділилась, що вони вже поділили спадок матері, але не розкрила деталі.

Тоня Матвієнко розповіла, чим зараз займаються її рідні старші брати: Іван (Януарій) та Андрій. Також співачка зізналась, чи поділили вони спадок мами, легендарної Ніни Матвієнко.

Подробицями Тоня поділилась в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Теж цікаво Така сума у моєму житті вперше, – Тоня Матвієнко зізналася, скільки заробила на хіті "Кульбаби"

Тоня Матвієнко розповіла, що Андрій долучився до лав Національної гвардії України, а Януарій служить у церкві. Останній постригся в монахи у 33-річному віці в Криму. До окупації Росією півострова він служив у Свято-Успенському Бахчисарайському монастирі, йдеться на сайті GOROD.cn.

Завжди добрі (були стосунки з братами – 24 Канал). У нас гарна, дружна сім'я. Вони зі мною сиділи, зі школи забирали, я завжди була в компанії їхніх дорослих друзів. У мене дуже хороші брати, 
– поділилась Матвієнко.

Тоня додала, що у дитинстві була "пацанкою" і "вредною", тож батькам з братами було простіше. 

Тоня Матвієнко з братами / Скриншот з відео Аліни Доротюк

Співачка також розповіла, що сім'я вже поділила майно після смерті мами. За словами Тоні, їй від Ніни Матвієнко дістався будинок, а братам "все інше", проте не уточнила, що саме. 

Де зараз батько Тоні Матвієнко?

  • Ніна Матвієнко була одружена з художником-монументалістом Петром Гончаром. Зараз він живе з Тонею та її сім'єю, чоловіком Арсеном Мірзояном і їхньою донькою Ніною.

  • Співачка розповіла, що батьки не жили разом близько 10 років, проте наголосила, що вони не побили горшки, а просто "втомилися одне від одного".

  • У 2023 році Гончар переніс складну операцію на серці, після чого повернувся додому, щоб рідні допомогли під час реабілітації.