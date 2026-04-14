Тоня Матвієнко розповіла, де зараз її рідні брати

Тоня Матвієнко розповіла, чим зараз займаються її рідні старші брати: Іван (Януарій) та Андрій. Також співачка зізналась, чи поділили вони спадок мами, легендарної Ніни Матвієнко.

Подробицями Тоня поділилась в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Тоня Матвієнко розповіла, що Андрій долучився до лав Національної гвардії України, а Януарій служить у церкві. Останній постригся в монахи у 33-річному віці в Криму. До окупації Росією півострова він служив у Свято-Успенському Бахчисарайському монастирі, йдеться на сайті GOROD.cn.

Завжди добрі (були стосунки з братами – 24 Канал). У нас гарна, дружна сім'я. Вони зі мною сиділи, зі школи забирали, я завжди була в компанії їхніх дорослих друзів. У мене дуже хороші брати,

– поділилась Матвієнко.

Тоня додала, що у дитинстві була "пацанкою" і "вредною", тож батькам з братами було простіше.

Тоня Матвієнко з братами / Скриншот з відео Аліни Доротюк

Співачка також розповіла, що сім'я вже поділила майно після смерті мами. За словами Тоні, їй від Ніни Матвієнко дістався будинок, а братам "все інше", проте не уточнила, що саме.

Інтерв'ю з Тонею Матвієнко: дивіться відео онлайн

