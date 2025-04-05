Альбом від MOLODI, колаборація Юлії Саніної й Korolova: нові пісні, які варто додати у плейлист

Останнім часом українські артисти запрем'єрили чимало хороших пісень, які варто додати у плейлист. Наприклад, гурт MOLODI випустив дебютний повноформатний альбом, а Юлія Саніна та діджейка Korolova презентували музичну колаборацію.

Про нові пісні від українських виконавців читайте у матеріалі Show 24. Додавайте у плейлист ті, що сподобались.

Не пропустіть HEARTBEAT на біс: DOROFEEVA вдруге збирає Палац спорту

Юлія Саніна та Korolova

Наприкінці березня вийшов трек Higher Calling у рамках музичної колаборації фронтвумен гурту The Hardkiss Юлії Саніної та діджейки Korolova (Ольги Корольової). Над піснею працювали на студії у Берліні.

Ідея колаборації зародилася ще рік тому. Ми познайомилися з Korolova, одразу відчули позитивний вайб одна від одної й вирішили: українські виконавці мають зробити щось дуже круте для міжнародної електронної сцени разом,

– розповіла Юлія Саніна.

Korolova та Юлія Саніна – Higher Calling: дивіться відео онлайн

SWOIIA та ALEKSEEV

SWOIIA та ALEKSEEV презентували композицію "Обнуляю". Це історія про двох людей, які знайшли одне одного серед мільйонів. Герої усвідомлюють, що все, що було до їхньої зустрічі, не має значення. Артисти розповіли, що ця пісня має особливе значення для них обох, бо вона про моменти, які змінюють життя.

SWOIIA та ALEKSEEV – "Обнуляю": дивіться відео онлайн

Geed

Співак Geed запрем'єрив пісню "Це була ти". Вона присвячена коханню та наповнена глибокими сенсами. В кожної людини є свої страхи та внутрішні конфлікти. Ми можемо втікати від близькості та хотіти її всім серцем. І коли зустрічаємо людину, якій готові відкритися, вона стає для нас всім та дарує відчуття безпеки.

Geed – "Це була ти": дивіться відео онлайн

CHEEV

27 березня співак CHEEV випустив трек "Як маяки". Артист створив її ще на початку 2024 року та вперше презентував на великому сольному концерті у "Жовтневому палаці".

CHEEV – "Як маяки": дивіться відео онлайн

Shmiska

Shmiska випустила перший трек з майбутнього мініальбому "Мереживо". Він називається "Люди".

"Цей сингл я написала тоді, коли зрозуміла, що люди часто приховують свої проблеми від інших, створюють ідеальну картинку в соцмережах, хоч всі такі схожі у своїх думках та переживаннях. Замість того, аби підтримувати та об’єднуватись, ми конкуруємо серед своїх же друзів", – поділилась артистка.

Shmiska – "Люди": дивіться відео онлайн

Анна Трінчер

Днями вийшла пісня "Зірочка палай" Анни Трінчер. Він цього треку віє весняним вайбом. Він про відчуття, коли стає тепліше на вулиці та всередині себе. Коли хочеться, рухатися, танцювати та ловити кожен момент. У ньому є й важливий меседж: не зупиняйся тільки тому, що у тебе хтось не повірив.

Скільки талановитих людей цей світ не почув, бо хтось в них засумнівався. Цей трек про всі ті моменти, коли ти хотіла зупинитися. Він – нагадування: твоєї віри вже достатньо, щоб запалювати. Не звертай уваги, палай та лети вперед!,

– каже співачка.

Анна Трінчер – "Зірочка палай": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч та Yatsuta

Злата Огнєвіч та Yatsuta презентували спільну пісню "Відпусти його". Вона про складний момент, коли потрібно розірвати зв'язок із минулим. Це відверта розмова двох жінок, одна з яких тримається за того, хто пішов, а інша – підтримує та допомагає зробити важливий крок. В цій пісні головне – підтримка, а не біль.

Злата Огнєвіч та Yatsuta – "Відпусти його": дивіться відео онлайн

KARTA SVITU

Гурт KARTA SVITU представив пісню "Карна", яку створив спеціально для однойменного батальйону Національної гвардії України. У кліпі та записі треку брали участь бійці цього батальйону, які зараз відновлюються у Києві. В беквокалах можна почути й жіночий голос – це військовослужбовиця Нацгвардії.

KARTA SVITU – "Карна": дивіться відео онлайн

MAYOROVA

4 квітня MAYOROVA випустила пісню "Ромашки". За словами співачки, цей трек відображає стан, коли майбутнього вже немає, але спогади ще тримають разом.

Це про момент, коли ти усвідомлюєш, що щось закінчується, але ще не готовий це відпустити. Про те, як біль може перетворюватися на силу. Ромашки в чаї – символ краси, яка втратила сенс. Вони вже не "від серця" – просто декорація, як і почуття, що більше не щирі. У цій пісні кілька рівнів сенсів, і кожен слухач зможе знайти в ній щось своє,

– розповіла MAYOROVA.

MAYOROVA – "Ромашки": дивіться відео онлайн

KAROOKA

Виконавиця KAROOKA представила сингл "Кордони". Ця композиція про стан, в якому важко дихати, бачити світло і з якого майже неможливо вибратися самостійно.

"Хтось із відомих людей назвав його "блендером" – ніби всередині тебе щось безупинно меле, розриваючи зсередини. Жодна порада ззовні не працює. Немає сил ні на що. Не хочеться нікого чути й бачити. Лишається лише надія на близьку людину й віра в те, що тільки вона зможе зрозуміти, не засуджувати, а знайти ті самі ключові слова, які допоможуть вибратися", – поділилась KAROOKA.

KAROOKA – "Кордони": дивіться відео онлайн

Дмитро Карасюк

Барабанщик гурту O.Torvald Дмитро Карасюк презентував свій перший сольний трек "Не впусти".

"Ця пісня – намір полікувати серцеву чакру під час медитації на звук. В потоці постійних викликів, прийшло відчуття змін в собі. Ця емоція і є ключовою в пісні", – каже музикант.

Дмитро Карасюк – "Не впусти": дивіться відео онлайн

Ann in Black

Виконавиця Ann in Black випустила пісню "Відпочинь". Вона нагадує про те, що інколи краще просто зупинитися та перевести подих, адже всі ми втомлюємося фізично, емоційно, часом без конкретної причини.

Ann in Black – "Відпочинь": дивіться відео онлайн

Віктор Павлік

Віктор Павлік випустив пісню "Я дякую тобі, що ти моя". Ця композиція – про безмежну вдячність та кохання. У відео співак з'являється разом з дружиною Катериною Репяховою.

Віктор Павлік – "Я дякую тобі, що ти моя": дивіться відео онлайн

SLAVIA

Співачка SLAVIA запрем'єрила пісню "Дівка з перцем". Колишня дружина Дзідзьо натякнула на вагітність, показавши у кліпі помітно округлий животик. В описі зазначається, що трек характеризує новий етап її життя.

SLAVIA – "Дівка з перцем": дивіться відео онлайн

MOLODI

Гурт MOLODI, який брав участь у Національному відборі на Євробачення-2025, випустив дебютний повноформатний альбом "душею та тілом". Він складається з десяти пісень про любов у всіх її проявах: взаємну і нерозділену, ніжну і руйнівну, легку і нестерпну. В альбомі є й нові композиції, й вже знайомі слухачам.

MOLODI – "божеволію": дивіться відео онлайн

MIF та DaRina Ulanovska

MIF та DaRina Ulanovska презентували рімейк легендарної пісні "Маки червоні".

MIF та DaRina Ulanovska – "Маки червоні": дивіться відео онлайн

Поповнюйте свій плейлист крутою українською музикою!