О новых песнях от украинских исполнителей читайте в материале Show 24. Добавляйте в плейлист те, что понравились.

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Юлия Санина и Korolova

В конце марта вышел трек Higher Calling в рамках музыкальной коллаборации фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной и диджея Korolova (Ольги Королевой). Над песней работали на студии в Берлине.

Идея коллаборации зародилась еще год назад. Мы познакомились с Korolova, сразу почувствовали положительный вайб друг от друга и решили: украинские исполнители должны сделать что-то очень крутое для международной электронной сцены вместе,

– рассказала Юлия Санина.

Korolova и Юлия Санина – Higher Calling: смотрите видео онлайн

SWOIIA и ALEKSEEV

SWOIIA и ALEKSEEV презентовали композицию "Обнуляю". Это история о двух людях, которые нашли друг друга среди миллионов. Герои осознают, что все, что было до их встречи, не имеет значения. Артисты рассказали, что эта песня имеет особое значение для них обоих, потому что она о моментах, которые меняют жизнь.

SWOIIA и ALEKSEEV – "Обнуляю": смотрите видео онлайн

Geed

Певец Geed запремьерил песню "Це була ти". Она посвящена любви и наполнена глубокими смыслами. У каждого человека есть свои страхи и внутренние конфликты. Мы можем убегать от близости и хотеть ее всем сердцем. И когда встречаем человека, которому готовы открыться, он становится для нас всем и дарит ощущение безопасности.

Geed – "Це була ти": смотрите видео онлайн

CHEEV

27 марта певец CHEEV выпустил трек "Як маяки". Артист создал ее еще в начале 2024 года и впервые представил на большом сольном концерте в "Октябрьском дворце".

CHEEV – "Як маяки": смотрите видео онлайн

Shmiska

Shmiska выпустила первый трек из будущего мини-альбома "Мереживо". Он называется "Люди".

"Этот сингл я написала тогда, когда поняла, что люди часто скрывают свои проблемы от других, создают идеальную картинку в соцсетях, хотя все такие похожи в своих мыслях и переживаниях. Вместо того чтобы поддерживать и объединяться, мы конкурируем среди своих же друзей", – поделилась артистка.

Shmiska – "Люди": смотрите видео онлайн

Анна Тринчер

На днях вышла песня "Зірочка палай" Анны Тринчер. От этого трека веет весенним вайбом. Он об ощущении, когда становится теплее на улице и внутри себя. Когда хочется, двигаться, танцевать и ловить каждый момент. В нем есть и важный месседж: не останавливайся только потому, что в тебя кто-то не поверил.

Сколько талантливых людей этот мир не услышал, потому что кто-то в них усомнился. Этот трек про все те моменты, когда ты хотела остановиться. Он – напоминание: твоей веры уже достаточно, чтобы зажигать. Не обращай внимания, пылай и лети вперед!,

– говорит певица.

Анна Тринчер – "Зірочка палай": смотрите видео онлайн

Злата Огневич и Yatsuta

Злата Огневич и Yatsuta презентовали совместную песню "Відпусти його". Она о сложном моменте, когда нужно разорвать связь с прошлым. Это откровенный разговор двух женщин, одна из которых держится за того, кто ушел, а другая – поддерживает и помогает сделать важный шаг. В этой песне главное – поддержка, а не боль.

Злата Огневич и Yatsuta – "Відпусти його": смотрите видео онлайн

KARTA SVITU

Группа KARTA SVITU представила песню "Карна", которую создала специально для одноименного батальона Национальной гвардии Украины. В клипе и записи трека принимали участие бойцы этого батальона, которые сейчас восстанавливаются в Киеве. В бэквокалах можно услышать и женский голос – это военнослужащая Нацгвардии.

KARTA SVITU – "Карна": смотрите видео онлайн

MAYOROVA

4 апреля MAYOROVA выпустила песню "Ромашки". По словам певицы, этот трек отражает состояние, когда будущего уже нет, но воспоминания еще держат вместе.

Это о моменте, когда ты осознаешь, что что-то заканчивается, но еще не готов это отпустить. О том, как боль может превращаться в силу. Ромашки в чае – символ красоты, которая потеряла смысл. Они уже не "от сердца" – просто декорация, как и чувства, которые больше не искренние. В этой песне несколько уровней смыслов, и каждый слушатель сможет найти в ней что-то свое,

– рассказала MAYOROVA.

MAYOROVA – "Ромашки": смотрите видео онлайн

KAROOKA

Исполнительница KAROOKA представила сингл "Кордони". Эта композиция о состоянии, в котором трудно дышать, видеть свет и из которого почти невозможно выбраться самостоятельно.

"Кто-то из известных людей назвал его "блендером" – будто внутри тебя что-то непрерывно мелет, разрывая изнутри. Ни один совет извне не работает. Нет сил ни на что. Не хочется никого слышать и видеть. Остается только надежда на близкого человека и вера в то, что только он сможет понять, не осуждать, а найти те самые ключевые слова, которые помогут выбраться", – поделилась KAROOKA.

KAROOKA – "Кордони": смотрите видео онлайн

Дмитрий Карасюк

Барабанщик группы O.Torvald Дмитрий Карасюк презентовал свой первый сольный трек "Не впусти".

"Эта песня – намерение полечить сердечную чакру во время медитации на звук. В потоке постоянных вызовов, пришло ощущение изменений в себе. Эта эмоция и является ключевой в песне", – говорит музыкант.

Дмитрий Карасюк – "Не впусти": смотрите видео онлайн

Ann in Black

Исполнительница Ann in Black выпустила песню "Відпочинь". Она напоминает о том, что иногда лучше просто остановиться и перевести дыхание, ведь все мы устаем физически, эмоционально, порой без конкретной причины.

Ann in Black – "Відпочинь": смотрите видео онлайн

Виктор Павлик

Виктор Павлик выпустил песню "Я дякую тобі, що ти моя". Эта композиция – о безграничной благодарности и любви. В видео певец появляется вместе с женой Екатериной Репяховой.

Виктор Павлик – "Я дякую тобі, що ти моя": смотрите видео онлайн

SLAVIA

Певица SLAVIA запремьерила песню "Дівка з перцем". Бывшая жена Дзидзьо намекнула на беременность, показав в клипе заметно округлившийся животик. В описании отмечается, что трек характеризует новый этап ее жизни.

SLAVIA – "Дівка з перцем": смотрите видео онлайн

MOLODI

Группа MOLODI, которая участвовала в Национальном отборе на Евровидение-2025, выпустила дебютный полноформатный альбом "душею та тілом". Он состоит из десяти песен о любви во всех ее проявлениях: взаимной и неразделенной, нежной и разрушительной, легкой и невыносимой. В альбоме есть и новые композиции, и уже знакомые слушателям.

MOLODI – "божеволію": смотрите видео онлайн

MIF и DaRina Ulanovska

MIF и DaRina Ulanovska презентовали римейк легендарной песни "Маки червоні".

MIF и DaRina Ulanovska – "Маки червоні": смотрите видео онлайн

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