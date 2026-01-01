Не "Смарагдове небо": 10 українських пісень, які варто послухати у Новий рік

Новий рік – це про атмосферу, настрій та особливий момент. У цьому не менш важливу роль відіграє музика, навіть якщо вона лунає на тлі родинних розмов чи тостів. Тут не місце вірусним трекам чи пісням, що щороку лунають з кожної праски.

24 Канал зібрав 10 українських композицій, які можна увімкнути з настанням Нового року. Це символічна пісня Джамали, ностальгічні мелодії "Скрябіна", світлий трек Ірини Федишин та багато іншої музики. У цьому плейлисті широкий вибір – від нових релізів до пісень, що перевірені часом. Це пісні для моменту, коли важливі не чарти, а відчуття, з якими ми входимо у новий 2026 рік.

Тіна Кароль – "Шиншила": дивіться відео онлайн

Джамала – "Новий рік з тобою": дивіться відео онлайн

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією Show 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!



NAZVA – "Сіґеле-міґеле": дивіться відео онлайн

Gorim! і Scoof – "Сумний Новий Рік": дивіться відео онлайн

АНТИТІЛА – "Новорічна": слухайте онлайн

"Скрябін" – "А під Новий рік": дивіться відео онлайн

Ірина Білик – "Ніч новорічна": дивіться відео онлайн

Дзідзьо – "Старий рік минає": дивіться відео онлайн

Ірина Федишин – "З Новим роком, Україно!": дивіться відео онлайн

Світлана Тарабарова – "Падає сніг": дивіться відео онлайн