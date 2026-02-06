Усидіти на двох стільцях не вдалося: Нурлану Сабурову заборонили в'їзд в Росію
- Нурлану Сабурову заборонили в'їжджати до Росії на 50 років через порушення міграційного законодавства та можливі загрози національній безпеці.
- Коміка затримали в аеропорту, йому заборонили зв'язатися з адвокатом, а потім запропонували повернутися в Дубаї, але він, ймовірно, придбав квиток до Алмати.
У гумориста Нурлана Сабурова виникли чималі проблеми в країні-агресорці, де він довгий час працював і заробляв кошти. 34-річний комік не зміг потрапити до Росії через заборону на в'їзд.
Нурлану Сабурову заборонили в'їжджати до Росії на 50 років. Про це повідомив російський пропагандистський канал SHOT.
Уночі 6 лютого комік прилетів до Москви рейсом з ОАЕ. Його затримали в аеропорту та видали документ про заборону на в'їзд. Сабуров намагався зателефонувати адвокату, але йому заборонили.
Гумористу запропонували повернутися в Дубаї, але він відмовився через умову летіти в наручниках. За останньою інформацією, Сабуров придбав квиток до Алмати.
Чому Нурлана Сабурова більше не приймають в Росії?
Ще навесні 2025 року коміка затримали за порушення міграційного законодавства. Його оштрафували за порушення терміну документів. Ще тоді гумориста попереджали про заборону на в'їзд у Росію.
Крім того, у багатьох містах його концерти скасовували без конкретних причин. За інформацією інших пропагандистських видань, рішення про заборону в'їзду прийняли "в інтересах національної безпеки країни". Нібито Сабуров відмивав гроші, зароблені в Росії.
Також у пресі опублікували дані про багатомільйонні статки Сабурова в Росії: хтось вказує суму в понад 60 мільйонів рублів, інші пишуть про 160 мільйонів рублів (близько 48 мільйонів гривень): двоповерховий будинок та кілька елітних автомобілів.
Що відомо про Сабурова і як коміку не вдалось всидіти на двох стільцях?
- Гуморист переїхав до Росії з Казахстану в 2014 році, з того часу зростала його популярність. Найбільшу славу здобув завдяки шоу "Что было дальше?".
- Нурлан Сабуров ніяк не відреагував на початок повномасштабного вторгнення і намагався відмовчатися. На одному з виступів у Лос-Анджелесі чоловік із залу закликав Сабурова висловитися. Він на це відповів, що має причини не говорити про свою позицію публічно.
- На іншому концерті до Сабурова підбігла активістка в білій сукні з червоними плямами. Це символізувало вбивства Росією українців. На це гуморист відреагував так: "Вибачте, це місячні?". Ця його фраза дала українцям зрозуміти цинічне та байдуже ставлення Сабурова до кровопролитної війни.
- Але наступні висловлювання Сабурова не сподобалися й росіянам. Зокрема, він жартував про громадян країни-агресора, які масово переїжджають в Казахстан.