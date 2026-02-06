Усидіти на двох стільцях не вдалося: Нурлану Сабурову заборонили в'їзд в Росію

У гумориста Нурлана Сабурова виникли чималі проблеми в країні-агресорці, де він довгий час працював і заробляв кошти. 34-річний комік не зміг потрапити до Росії через заборону на в'їзд.

Нурлану Сабурову заборонили в'їжджати до Росії на 50 років. Про це повідомив російський пропагандистський канал SHOT.

До слова Під час війни заробляла російські рублі: де зараз зрадниця MARUV

Уночі 6 лютого комік прилетів до Москви рейсом з ОАЕ. Його затримали в аеропорту та видали документ про заборону на в'їзд. Сабуров намагався зателефонувати адвокату, але йому заборонили.

Гумористу запропонували повернутися в Дубаї, але він відмовився через умову летіти в наручниках. За останньою інформацією, Сабуров придбав квиток до Алмати.

Чому Нурлана Сабурова більше не приймають в Росії?

Ще навесні 2025 року коміка затримали за порушення міграційного законодавства. Його оштрафували за порушення терміну документів. Ще тоді гумориста попереджали про заборону на в'їзд у Росію.

Крім того, у багатьох містах його концерти скасовували без конкретних причин. За інформацією інших пропагандистських видань, рішення про заборону в'їзду прийняли "в інтересах національної безпеки країни". Нібито Сабуров відмивав гроші, зароблені в Росії.

Також у пресі опублікували дані про багатомільйонні статки Сабурова в Росії: хтось вказує суму в понад 60 мільйонів рублів, інші пишуть про 160 мільйонів рублів (близько 48 мільйонів гривень): двоповерховий будинок та кілька елітних автомобілів.

Що відомо про Сабурова і як коміку не вдалось всидіти на двох стільцях?