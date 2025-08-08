Няня Марія Семенько розповіла про стосунки з родиною Тімура та Інни Мірошниченків. Вона також показала спільні фотографії з подружжями і їхніми дітьми: Мією, Марком, Марселем і Ангеліною.

Марія поділилась, що працює нянею 8 років. За цей час у неї склалися різні стосунки з родинами, пише Show 24 з посиланням на інстаграм жінки.

Марія Семенько зізналась, що підтримує теплі стосунки з усіма родинами. За словами жінки, вони люблять одне одного, допомагають і радіють зустрічам. Няня підкреслила, що дуже цінує це.

Семенько зворушливо висловилася й про родину Тімура та Інни Мірошниченків.

З цією родиною вже не знаю, в який саме момент ми стали родичами. Чи то коли я працювала нянею. Чи коли ми разом пережили перші найстрашніші місяці війни. Чи життя разом 24/7 тоді ж. Чи коли стала хресною цього кучерявого пиріжечка (молодшого сина Мірошниченків Марселя – Show 24),

– написала Марія.

Няня пригадала, що коли прийшла працювати до Мірошниченків, попередила Інну, що колись буде мати 5 дітей і привезе їх на канікули до родини.

Але щось поки що лише вони додають мені по 1 дитині в кожний мій приїзд. Люблю сильно, бо родичі – то не про спільну кров,

– підсумувала Семенько.

Марія Семенько з родиною Мірошниченків / Фото з інстаграму няні

Марія Семенько з Тімуром, Інною і їхніми дітьми / Фото з інстаграму няні

Тімур і Інни Мірошниченки з дітьми й Марією Семенько / Фото з інстаграму няні

