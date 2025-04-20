Укр Рус
Show24 Українські зірки Yarmak підтримав звільненого з полону українського захисника: відео емоційної зустрічі
20 квітня, 10:58
2

Yarmak підтримав звільненого з полону українського захисника: відео емоційної зустрічі

Марія Примич
Основні тези
  • Репер Yarmak був присутній на обміні полоненими та підтримав звільненого з російського полону бійця.
  • Зустріч з бійцем була емоційною, і відео поширили фотографи Костянтин і Влада Ліберови.

Репер і військовослужбовець Yarmak був присутній на обміні полоненими, який відбувся вчора. Він підтримав звільненого з російського полону бійця.

Відео їхньої зворушливої зустрічі в інстаграм-сторіс поширили фотографи Костянтин і Влада Ліберови. Повідомляє Show 24

До речі "Україна – понад усе": Буданов показав зворушливе відео з воїнами після обміну полонених

На відео Yarmak обіймається з українським захисником, якого звільнили з російського полону. Зустріч репера з бійцем була дуже емоційною. На спині у звільненого військовослужбовця – український прапор. 

Я мріяв до тебе на концерт попасти,
– звернувся воїн до Yarmak.

Наприкінці ролика боєць зізнався, що не вірить своїм очам, а репер сказав, що вони ще обов'язково побачаться. 

Зустріч Yarmak зі звільненим з полону бійцем / Відео з інстаграму Ліберових

Yarmak поділився, що вчора вперше побував на обміні полоненими. 

Yarmak вперше був на обміні полоненими / Скриншот з інстаграму

Коротко про обмін полоненими 19 квітня

  • Напередодні Великодня, 19 квітня, Україна та Росія провели обмін полоненими. 277 українських захисників повернулися з російського полону, серед яких воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. 
  • Вони захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Луганщину, Херсонщину і Запоріжжя. 
  • У ГУР повідомили, що більшість звільнених воїнів – це молодь після 2000 року народження