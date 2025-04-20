Yarmak підтримав звільненого з полону українського захисника: відео емоційної зустрічі

Репер і військовослужбовець Yarmak був присутній на обміні полоненими, який відбувся вчора. Він підтримав звільненого з російського полону бійця.

Відео їхньої зворушливої зустрічі в інстаграм-сторіс поширили фотографи Костянтин і Влада Ліберови. Повідомляє Show 24.

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На відео Yarmak обіймається з українським захисником, якого звільнили з російського полону. Зустріч репера з бійцем була дуже емоційною. На спині у звільненого військовослужбовця – український прапор.

Я мріяв до тебе на концерт попасти,

– звернувся воїн до Yarmak.

Наприкінці ролика боєць зізнався, що не вірить своїм очам, а репер сказав, що вони ще обов'язково побачаться.

Зустріч Yarmak зі звільненим з полону бійцем / Відео з інстаграму Ліберових

Yarmak поділився, що вчора вперше побував на обміні полоненими.

Yarmak вперше був на обміні полоненими / Скриншот з інстаграму

Коротко про обмін полоненими 19 квітня