"Ще одна страшна ніч для України": зірки вийшли на зв'язок після чергового російського обстрілу
- Росія здійснила удар по Україні, використовуючи 322 засоби повітряного нападу, включаючи 315 дронів Shahed, 2 балістичні ракети KN-23 та 5 крилатих ракет Іскандер-К.
- Українські зірки, такі як Даша Квіткова, Женя Янович, Надя Дорофєєва, та Ектор Хіменес-Браво, поділилися своїми переживаннями після нічного обстрілу, висловивши підтримку українцям та засудивши дії Росії.
У ніч на 10 червня ворог здійснив черговий удар по Україні. Росія атакувала 322 засобами повітряного нападу, зокрема 315 ударними БпЛА типу Shahed, 2 балістичними ракетами KN-23 та 5 крилатими ракетами Іскандер-К.
Цієї ночі ворог обстріляв й Київ. Українські зірки вийшли на зв'язок та розповіли, як пережили чергову атаку росіян. Детальніше читайте у матеріалі Show 24.
До речі "Життя без фільтрів і прикрас": Решетники показали, як з синами ховалися під час обстрілу Києва
Даша Квіткова
Блогерка Даша Квіткова звернулася до своїх підписників після безсонної та страшної ночі. Вона показала фотографію, як разом з сином Левом ховалася під час обстрілу в машині.
Друзі, бережіть себе, перебувайте в укриттях. Ще одна страшна ніч для України. Бережіть одне одного. А зранку люди заживуть своє життя і будуть продовжувати попри все. Незламні люди незламної країни,
– написала Квіткова.
Женя Янович
Актор Женя Янович також не спав цієї ночі. Він закликав не злитись на людей, які сьогодні можуть бути роздратованими, адже вони провели безсонну ніч, і наголосив, що винна в цьому лише Росія.
Якщо хтось сьогодні буде роздратований або трішки розсіяний, згадайте, що дуже ймовірно, в цьому винна одна недокраїна, а не конкретна людина, що провела всю ніч без сну,
– зауважив Янович.
Надя Дорофєєва
Співачка Надя Дорофєєва вийшла на зв'язок у своєму телеграм-каналі. Вона, як і багато хто, провела ніч в укритті.
Ніч в укритті. Діти перелякані. Голова розколюється. Дихати на вулиці неможливо. Дуже страшна ніч. Ненавиджу,
– написала Дорофєєва.
Ектор Хіменес-Браво
Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво опублікував у своєму інстаграмі наслідки російського обстрілу Києва та Одеси, де є пошкодження пологового будинку, житлових будинків та станції екстрено медичної допомоги.
Ми хочемо спокійно спати у себе вдома. Ми хочемо безпеки на наших вулицях. Ми хочемо, щоб якомога швидше поверталися наші захисники з перемогою додому,
– наголосив Ектор.
Ектор Хіменес-Браво про нічний обстріл України / Скриншоти з інстаграму шеф-кухаря
Нікіта Добринін
"Вночі прокинувся від гулу. Знову "Шахеди". Знову вибухи. Знову Київ. І не тільки Київ. І поки все це чуєш, приходить ця думка, яка щоразу повертається: це все нагадує гру в "Мафію"", – поділився Нікіта Добринін.
Нікіта Добринін про атаку на Київ / Скриншоти з інстаграму ведучого
Зірки вийшли на зв'язок після нічного обстрілу / Скриншоти з інстаграму
Раніше ми писали про те, що відомо про нічну атаку на Київ.