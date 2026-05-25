У будинок, де живуть відомі українські письменники, влетіла російська ракета

Квартира українських письменників Артема та Олена Захарченко постраждала через атаку на Київ 24 травня. У будинок, де розташоване житло подружжя, влучила російська ракета.

Про наслідки обстрілу подружжя письменників повідомила у своїх соціальних мережах, пише 24 Канал.

Артем Захарченко розповів, що вчора мав їхати на конференцію у Нью-Йорк і вже приготував усі необхідні документи, а натомість займався бюрократичними питаннями, пов'язаними з пошкодженням майна.

Письменник показав фото квартири після обстрілу, а також відкрив банку на її відновлення.

У наш будинок прилетіло. Квартира повністю розбита. Я встигла лягти на підлогу. Вікна вивернуло. Згори над нами горить. Вхідні двері заклинило, але ми змогли вибратися надвір. Що далі робити – не ясно. Шок,

– написала Олена Захарченко на своїй сторінці у фейсбуці.

Письменниця зізналась, що дуже любила цю квартиру. Ввечері напередодні обстрілу сім'я грала в настільну гру та прибирала вдома, а вже через кілька годин у будинок прилетіла ракета.

І все – нічого немає: ні квартири, ні книжок, ні того посуду, що ми мили, ні гри, в яку грали. Мені немає де жити, мій будинок розламають, падають бетонні перекриття, аби "він не падав людям на голову". І я досі не можу повірити, що більше не всядусь на диван, не побачу картинок і старовинного годинника, не кричатиму чогось дітям в їх кімнату. Життя згоріло, розсипалось,

– зазначила Олена.

Захарченко розповіла, що ракета знесла верхні поверхи та сталася пожежа. Жінка пригадала, що удар по будинку був сильним, тож сім'я вибігла на вулицю в тому, в чому спала.

Сьогодні вранці письменниця ділилась, що їх досі не впустили в будинок, і що там завалений вхід.

Я знаю, що квартира додатково до всього повністю залита водою, пожежа була сильна і вода текла по стінах, по трубах, по лампах і капала з люстр. Звичайно, там нема ні води, ні світла, ні газу і верхні поверхи розбирають. У ванну обсипалась плитка зі стін, заваливши її, балкон розбило цеглою з верхніх поверхів, вона летіла і в кімнату. На мої квіти за вікном теж нападало цегли, я це бачила зовні,

– додала вона.

Наразі сім'я займається оформленням документів, щоб отримати компенсацію за пошкоджену квартиру. Їм запропонували пожити в гуртожитку в Пущі-Водиці.

Прогнози по будинку невеселі – кажуть, що, можливо, відремонтують інші під'їзди, а наш навряд – саме в наш влетіла ракета. Але, коли відремонтують, то невідомо, такі будинки часом стоять по кілька років, бо їх тепер дуже багато,

– зазначила Захарченко.

Чию ще квартиру пошкодили росіяни?

Раніше Ольга Фреймут розповіла, що внаслідок обстрілу 24 травня постраждала її квартира. Там вибило вікна, а уламки скла розсипалися по підлозі. Телеведуча зізналась, що ніч була страшною.

Фреймут приїхала з Великої Британії до Києва всього за кілька годин до масованого обстрілу. Під час атаки вона разом із дітьми ховалася в автомобілі в паркінгу.