7 травня, 15:23
Український ведучий опинився в епіцентрі вибухів під час обстрілу Києва
Вночі 7 травня російська армія атакувала Київ "Шахедами" та балістичними ракетами. Під час масованого обстрілу в епіцентрі подій опинився ведучий Денис Жупник.
Денис Жупник показав, як дістався на роботу у ранок, коли Росія вчергове атакувала Київ. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку ведучого.
До слова Російські окупанти зруйнували будинок бек-вокалістки гурту Ziferblat на Донеччині
Ведучий опублікував відео, у якому чутно гучні вибухи. Обстріли застали Дениса, поки він добирався на роботу. Під час загрози Жупник заховався в арку будинку.
Ось такий "добрий ранок". Приїхав на етер і ховаюся. Таке життя,
– написав Денис Жупник.
Денис Жупник в епіцентрі обстрілу: відео
Що відомо про атаку на Київ 7 травня
- Російські окупанти завдали комбінованих ударів вночі 7 травня. Вони запустили по столиці 28 дронів-камікадзе типу "Шахед", і балістичні ракети.
- Сили ППО збили балістику, але уламки спричинили руйнування у Солом'янському районі. Також підтверджено збиття 11 "Шахедів".
- Наслідки атаки зафіксували у 5 районах: Шевченківському, Святошинському, Дніпровському, Солом'янському та Голосіївському. Унаслідок обстрілу є жертви та постраждалі.