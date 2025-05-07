Денис Жупник показал, как добрался на работу в утро, когда Россия в очередной раз атаковала Киев. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу ведущего.
К слову Российские оккупанты разрушили дом бэк-вокалистки группы Ziferblat в Донецкой области
Ведущий опубликовал видео, в котором слышны громкие взрывы. Обстрелы застали Дениса, пока он добирался на работу. Во время угрозы Жупник спрятался в арку дома.
Вот такое "доброе утро". Приехал на этер и прячусь. Такая жизнь,
– написал Денис Жупник.
Денис Жупник в эпицентре обстрела: видео
Что известно об атаке на Киев 7 мая
- Российские оккупанты нанесли комбинированные удары ночью 7 мая. Они запустили по столице 28 дронов-камикадзе типа "Шахед", и баллистические ракеты.
- Силы ПВО сбили баллистику, но обломки вызвали разрушения в Соломенском районе. Также подтверждено сбитие 11 "Шахедов".
- Последствия атаки зафиксировали в 5 районах: Шевченковском, Святошинском, Днепровском, Соломенском и Голосеевском. В результате обстрела есть жертвы и пострадавшие.