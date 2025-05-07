Денис Жупник показал, как добрался на работу в утро, когда Россия в очередной раз атаковала Киев. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу ведущего.

К слову Российские оккупанты разрушили дом бэк-вокалистки группы Ziferblat в Донецкой области

Ведущий опубликовал видео, в котором слышны громкие взрывы. Обстрелы застали Дениса, пока он добирался на работу. Во время угрозы Жупник спрятался в арку дома.

Вот такое "доброе утро". Приехал на этер и прячусь. Такая жизнь,

– написал Денис Жупник.

Денис Жупник в эпицентре обстрела: видео

Что известно об атаке на Киев 7 мая