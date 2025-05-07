Денис Жупник показав, як дістався на роботу у ранок, коли Росія вчергове атакувала Київ. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку ведучого.

До слова Російські окупанти зруйнували будинок бек-вокалістки гурту Ziferblat на Донеччині

Ведучий опублікував відео, у якому чутно гучні вибухи. Обстріли застали Дениса, поки він добирався на роботу. Під час загрози Жупник заховався в арку будинку.

Ось такий "добрий ранок". Приїхав на етер і ховаюся. Таке життя,

– написав Денис Жупник.

Денис Жупник в епіцентрі обстрілу: відео

Що відомо про атаку на Київ 7 травня