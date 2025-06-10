Під час жахливої атаки на Київ: Джамала показала, як ночувала з синами у багажнику авто

Російська армія вночі 10 червня вкотре атакувала столицю України ракетами та дронами. Пошкоджень зазнали сім районів Києва.

Українська співачка Джамала та її сім'я відчула на собі наслідки цинічних російських ударів. Про це пише Show 24 з посиланням на її сторінку в інстаграмі.

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Виконавиця розповіла, що через обстріл вона ночувала у багажнику авто разом з дітьми, та показала фото. Джамала поділилась, що її синам теж було дуже лячно. Та навіть у цей час вони піклувалися про своїх близьких. 4-річному Селіму було важливо, щоб поруч був старший Емір.

У багажнику. Селім: "Анака, страшно"… Шукає рукою: "А де Емір?". Брати,

– висловилась співачка.



Джамала з синами / Фото з інстаграм-сторіз

Які ще зірки відчули наслідки атаки

Григорій та Христина Решетники також ховалися в укритті разом з трьома синами під час обстрілу Києва. Дітям знову довелось ночувати не в ліжках.

"Особливо боляче за дітей, які щоночі підхоплюються та зляканими очима шукають допомоги, захисту у твоїх очах. Ти ж можеш діяти тільки інтуїтивно – намагаєшся приборкати себе, свій емоційний стан та заспокоїти, вберегти їх", – поділився Григорій Решетник.