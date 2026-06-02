Будинок накрило хвилею осколків, – відомий ведучий шокував наслідками російської атаки

Унаслідок чергової російської атаки на Київ постраждало чимало мешканців міста й області. Серед них – ведучий і продюсер Євген Фешак.

Його будинок зачепило уламками. Про це Євген розповів на своїй сторінці в інстаграмі.

Цікаво Після виїзду Остапчука з України: Горняк розповіла, що буде з їхнім понівеченим Росією будинком

Мій будинок накрило хвилею осколків. На щастя, це були уламки у вільному падінні. Сьогодні ввечері після роботи піду їх збирати по даху. Напевно, будемо робити намисто якесь,

– з іронією сказав ведучий.

Водночас він звернув увагу, що внаслідок масованої атаки в Україні ще багато постраждалих і руйнувань. Фешак закликав не втрачати віру та зазначив, що Україна має пройти цей шлях до перемоги.

Це не комп'ютерна гра, яку можна поставити на паузу чи зберегтися. Маємо пройти всі рівні й безумовно вийти переможцями. Слава Україні,

– сказав ведучий.

Євген Фешак розповів, що його будинок накрило хвилею осколків: дивіться відео онлайн

Що інші зірки казали про цей обстріл?

Леся Нікітюк не нехтувала сигналом повітряної тривоги, тому ніч разом із маленьким сином Оскаром провела в укритті. Маша Єфросиніна зі своїм сином Сашком під час обстрілу перебували в метро. Відповідні фото вони опублікували на своїх сторінках у соцмережах.

Внаслідок атаки на столицю постраждала квартира блогерки Юліани Гнатишин. Дівчина в цей час перебувала вдома. На щастя, вона залишилася неушкодженою, однак сильно перелякалася. У квартирі вибило вікна, обсипалася штукатурка, проте серйозних руйнувань немає.