Леся Нікітюк показала, як із маленьким сином ховалася під час нічного обстрілу Києва

Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та безпілотники проти мирних міст. Основний удар припав на Київ.

Телеведуча Леся Нікітюк показала, як разом із маленьким сином ховалася під час обстрілу столиці. Відповідні фото вона опублікувала в інстаграмі.

Ведуча не ігнорувала сигнал повітряної тривоги, тож разом із сином Оскаром провела ніч в укритті. Дитина спала у візочку, а вона була поруч у халаті та доглядала за ним.

Леся Нікітюк показала, як перечікувала тривогу з маленьким сином в укритті / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що інші зірки казали про обстріл столиці?

Внаслідок комбінованої атаки постраждала квартира блогерки Юліани Гнатишин. Дівчина в момент вибуху була вдома і дуже сильно перелякалася.

Повітряну тривогу телеведуча Маша Єфросиніна разом із 11-річним сином перечікували в метро.

Шоумен Анатолій Анатоліч розповів, що поблизу його житла було дуже гучно. Під час обстрілу троє його дітей спали в коридорі.