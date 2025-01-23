"Океан Ельзи" анонсував великий концерт у Львові
- "Океан Ельзи" анонсував новий концерт "Той день".
- Він відбудеться 27 червня у Львові на території !FESTrepublic.
Восени в Києві відгриміло 5 масштабних концертів Океан Ельзи до 30-річчя існування гурту. Тепер музиканти оголосили про виступ в ще одному місті України.
Концерт "Той день" відбудеться 27 червня в рідному місті колективу. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку ОЕ.
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Так, влітку "Океан Ельзи" виступлять у Львові на у на території !FESTrepublic.
"Той день у Львові" – це можливість повернутися до себе справжнього, пригадати найдорожчі моменти й наповнитися новою силою. Це день, коли ми знову будемо разом у місті, що надихає, де почалась історія гурту і де знову звучатиме музика, що об’єднує покоління українців по всьому світу,
– підкреслили музиканти.
Що відомо про концерти "Океан Ельзи" у "Палаці спорту"
- Виступи проходили з 11 до 16 жовтня.
- Перший концерт викликав резонанс через перевірку військовозобов'язаних, під час якої представники ТЦК вручали повістки деяким глядачам.
- На других і третіх концертах Святослав Вакарчук здивував спільними номерами з молодими українськими виконавцями. Разом з YAKTAK, KOLA та SHUMEI вони зворушливо виконали пісню "Той день".
- На четвертому концерті фронтмен гурту здійснив мрію фаната.
- Останній виступ перервала повітряна тривога, але Вакарчук продовжив співати для слухачів у метро, перетворивши форс-мажор на незабутній момент для шанувальників.