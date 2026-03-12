Була міністром й пережила замах на життя: де зараз Оксана Білозір

Оксана Білозір відома в українському просторі не просто як співачка, а й як активна політична діячка. Свого часу вона займала серйозні посади.

Білозір родом із села Смига, що на Рівненщині. Навчалась у Львівському музучилищі, а згодом вступила ще й до Львівської консерваторії, де здобула освіту хорового диригента. З 1996 по 1998 роки викладала спершу у Київському інституті культури, а вже у Київському університеті культури отримала статус доцента, а у 2003 – статус професора ВНЗ. 24 Канал розповість, що відомо про кар'єру співачки та політикині, чому розлучилась з чоловіком і де вона зараз.

Політична кар'єра Оксани Білозір

Політикиня навчалась в Українській дипломатичній академії, а у 2004 році її обрали народним депутатом України. Виступала від фракції "Наша Україна".

Оксана Білозір / Фото з Вікіпедії

Білозір була міністеркою культури й мистецтв України з 4 лютого до 16 травня 2005 року. А з 16 травня до 27 вересня того ж року – міністеркою культури й туризму України.

Два роки думу ексміністр розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA, що під час цієї роботи було скоєно замах на її життя. Виявилось, що жінку отруїли. Лікарі давали невтішні прогнози, мовляв, вона залишиться паралізованою до кінця життя.

Відомо, що народну артистку України лікував кардіохірург Микола Корпан. Свого часу він рятував від отруєння третього президента Віктора Андрійовича Ющенка. Спершу через випадок, що стався з Оксаною Білозір, було порушено кримінальну справу. Однак потім артистка попросила її закрити.

Виконавиця поділилася, що рік пробула у лікарні у Феофанії, а медики казали, що нічого не можуть вдіяти.

Стабілізували моє самопочуття, однак я не могла пересуватися, половина тіла залишалася паралізованою. Медики мене налаштовували, що в такому стані я маю далі продовжувати життя. Але в Бога були інші плани. Я вірила, довіряла йому, і він мене зцілив,

– зізнається Оксана Білозір.

Оксана Білозір / Фото з фейсбуку співачки

У 2014 році, коли Росія окупувала Крим і частину Сходу України, Оксана була активною учасницею добровольчого волонтерського руху. Також разом із СБУ займалась пошуком військовополонених українців й допомагала з переговорами щодо їхнього обміну.

У 2016 році знову стала частиною українського парламенту від Блоку Петра Порошенка (сьогодні – "Європейська солідарність"). Відзначимо, що народна артистка є кумою Віктора Ющенка та Петра Порошенка.

Що відомо про співочу кар'єру Білозір?

За свою кар'єру зірка випустила 15 дисків і 10 відеокліпів. Згодом у світ вийшли і 7 альбомів, а деякі пісні стали хітами. Наприклад:

"Україночка";

"Листопад";

"Свіча";

"Горобина ніч" й багато інших.

Оксана Білозір – "Не в тому річ": дивіться відео онлайн

Оксана Білозір – "Святкова" ("А зі мною був красивий"): дивіться відео онлайн

Особисте життя

Першим чоловіком артистки був дуже відомий український співак – Ігор Білозір. Пара одружилась у 1977 році. У цьому шлюбі народився син Андрій. Однак у 1991 році вони розлучились.

Оксана та Ігор Білозір із сином / Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, що Ігоря Білозіра вбили у 2000 році після конфлікту через виконання українських пісень у Львові. Співака побили двоє чоловіків. Композитора забрала карета швидкої допомоги, а в лікарні за життя чоловіка боролись 20 днів. На жаль, 28 травня він помер. Білозіра поховали на Личаківському цвинтарі у Львові, а на прощання прийшли тисячі людей.

Похорон Ігоря Білозіра / Фото provse.te.ua

Вдруге жінка вийшла заміж за Романа Недзельського – директора Палацу "Україна". Та наприкінці 2022 року співачка розлучилась. Пара пробула у шлюбі 33 роки й має спільного сина. За словами Оксани, Недзельський не зробив жодних кроків, аби зберегти їхні стосунки, тож розлучення подружжя відбулося за стандартною процедурою. Ба більше, сьогодні колишнє подружжя не спілкується.

Як відомо з інтерв'ю для видання OBOZ.UA, подружжя понад 10 років мешкало окремо.

Я була прив'язана, відчувала обов'язок, спільно працювала на нашу сім'ю. А він жив окремо. У нього були можливості інакше дивитися на життя. Я захищала тил, вся сім'я була зі мною – його мама й наш спільний син. Він жив окремо та віддалявся,

– поділилася співачка.

У момент, коли Оксана Білозір потребувала підтримки чоловіка, він їй відмовив у допомозі. Тоді вона усвідомила, що не може покластися на нього, тож прийняла рішення про розрив.

Оксана Білозір із колишнім чоловіком / Фото з соцмереж

Наприкінці 2025 року артистка казала, що її серце вільне.

Як Білозір з'їздила в Курську область?

Можливо, не всі знають, але в артистки є статус учасника бойових дій через свої поїздки до Афганістану. Також виконавиця отримала статус учасника бойових дій в Донецькій області у 2014 році.

У жовтні 2024 року стало відомо, що Білозір побувала у Курській області. Вона розповіла, що багато міст і сіл у Курській області залишаються практично безлюдними.

Продуктові магазини всі розібрані, але, скажемо, інші товари загального вжитку – збережені. Мене дуже сильно вразило, коли ми зайшли в храми, де бачиш багато ікон, образів, які впали, розбиті, все засипане штукатуркою, склом. Ми підходимо до столика, де стоять свічки, там є купа грошей, і там гривні. Мене це до сліз вразило,

– поділилась зірка.

Вона додала, що також говорила з місцевими мешканцями на загальні теми. За її словами, вони навіть намагалися спілкуватися українською.

Де зараз Оксана Білозір?

Наразі співачка активно їздить на фронт, щоб підтримати бойовий дух українських солдатів. Також виступає з благодійними концертами у різних містах України.

На 29 березня в артистки запланований концерт у Черкасах.