Порівнюють з Квіткою Цісик: де зараз Оксана Муха, яка поборола рак

Співачка, скрипалька та заслужена артистка України вписала своє ім'я в історію творчої спадщини. Вона не тільки надихалась легендарною Квіткою Цісик, а й сама стала прикладом для інших артистів.

Оксана Муха народилась у Львові та з самого дитинства займалась музикою. Закінчила Львівське музичне училище та Львівську національну музичну академію ім. М. Лисенка за класом скрипки. Уже під час навчання юна музикантка працювала в оркестрі оперної студії, а потім стала частинкою камерно-симфонічного оркестру "Леополіс". Як проєкт "Голос країни" допоміг пробити шлях до слави, коли страшна хвороба постукала у двері до співачки та де вона зараз, читайте в матеріалі Show 24.

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"Голос країни" та подальша кар'єра

Дебютний альбом Мухи вийшов у 2010 році. Увесь час виконавиця популяризувала українську музику, романси та народні пісні. Творчість Квітки Цісик надихнула співачку піти на дев'ятий сезон "Голосу країни". Оксана на етапі сліпих прослуховувань виконала її пісню "Де ти тепер" і стала учасницею команди Дана Балана.

Оксана Муха – "Де ти тепер": дивіться відео онлайн

Співачка перемогла у фіналі з українською піснею, що було для неї дуже важливо. В інтерв'ю проєкту "Балючі теми" вона розповіла, що врешті нікому не треба догоджати іноземними хітами.

Голос забрав багато сили, ресурсів, але це було правильно. Виконавець переміг з україномовною піснею, не треба було нікому догоджати іноземними хітами. Достатньо було вийти зі своїм, рідним, щоб українці "врубилися": виявляється, ми крута нація, у нас є такі пісні. Не потрібно виходити у трусах на сцену, показувати, що в тебе гарні груди. Є речі значно вищі. І це сталося. Я ніколи про це не пошкодую,

– розповіла артистка.

Dan Balan, Оксана Муха – "Треба": дивіться відео онлайн

Муха зізналась, що після проєкту шляхи з зірковим тренером розійшлись, але вона вдячна йому за все.

Після здобуття головного призу, у співачки збільшились кількість виступів і гастролей. Але напружений графік дуже виснажував жінку.

Звістка про рак та боротьба з недугою

Виконавиця самостійно виявила свою хворобу, коли намацала ущільнення. Результати обстеження одразу ж перевернули життя знаменитості з ніг на голову – у неї злоякісна пухлина. Співачка вирішила лікуватись в Італії. Шанувальникам вона не повідомила цю страшну новину, а тільки поділилась звісткою з найближчими людьми, які допомагали фінансово.

В італійській столиці Муха проходила хімієтерапію та жила в монастирі. У той час в Україні почалась повномасштабна війна. Вона дуже хвилювалась за близьких, але лікування перервати не могла.

У вересні 2022 року співачка повідомила, що поборола рак, але менше ніж за пів року хвороба знову повернулась. Загалом жінка пройшла 16 хімієтерапій і зазначала, що втрата волосся це не боляче. Головне мати збоку підтримку та любов.

Сьогодні ведуча Світлана Рижук бореться з раком молочної залози. Вона проходить лікування у Німеччині.

Особисте життя

Від першого шлюбу Оксана Муха виховує сина Данила. З колишнім чоловіком у знаменитості хороші стосунки, він підтримав дружину у складний момент її життя.

Коли розпочалась повномасштабна війна, син співачки був в Україні. У березні хлопець поїхав до мами за кордон. Юнак ніколи не мріяв займатись музикою, а говорив, що в майбутньому буде програмістом. Однак коли пішов до школи у Римі, почав позакласно займатись музикою. Хлопець має власну електрогітару та активно її освоює.

У 2020 році виконавиця зустріла справжнє кохання. Ним став художник Микола (Ніко) Струс зі Львова. Він подарував знаменитості портрет, а жінка залишилась під враженням від того, як чоловік зумів відобразити її натуру.

Оксана Муха та Микола Струс / Скриншот із відео "Балючі теми"

Закохані перебувають у гармонії та зрідка діляться спільними світлинами. Оксана запевнила, що це наймудріший чоловік, якого вона коли-небудь зустрічала.

Де сьогодні Оксана Муха та чим займається

Виконавиця проводить чимало благодійних концертів за кордоном і в Україні, щоб зібрати гроші на ЗСУ.

У соцмережах вона ділиться кадрами з виступів, а також неодноразово зустрічалась із військовими, щоб підтримати бойовий дух.

На початку січня цього року співачка оголосила про річну перерву у своїй кар'єрі. Муха зазначила, що потребує відпочинку після кількох років безперервної роботи, але не вважає це творчою паузою.

Однак сьогодні на ділі вийшло все зовсім інакше. До прикладу, 5 червня артистка взяла участь у "Ретро Муз Фесті", 31 травня виступила у Римі з "Вечором української пісні", а наприкінці квітня заспівала у Шевченківському гаю на благодійному заході на підтримку 24-ї бригади імені короля Данила.